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Основательница «Госпитальеров» из Днепра Яна Зинкевич вышла замуж (фото)

Сегодня 14:25
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Основательница добровольческого батальона парамедиков "Госпитальеры", нардепка от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич вышла замуж.

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Яна Зинкевич вышла замуж за своего любимого, которого зовут Илья. Он – разведчик. Они познакомились под ротационным выездом руководительницы «Госпитальеров» на передовую. Влюбленные обручились после семи лет жизни вместе.

Об этом Яна Зинкевич сообщила на своей странице в Facebook. Она выложила фото с мужчиной, на котором видны их руки с кольцами.

«Новый этап жизни после 7 лет жизни вместе», — написала Яна Зинкевич.

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Что известно о Яне Зинкевич

Яна Зинкевич – волонтер. Она окончила Государственную медицинскую академию Днепра и попала на фронт в 19 лет как медик-доброволец.

В 2015 году на трассе Днепр-Донецк автомобиль медицинского батальона «Госпитальеры» попал в ДТП. Автомобиль перевернулся семь раз. Яна Зинкевич вылетела из машины, получила полный перелом позвоночника, переломы половины ребер и ключицы, повреждение внутренних органов, контузию сердца и легких. В результате аварии девушка получила инвалидность и передвигается на колесном кресле.

В 2019 году Яну избрали народным депутатом. В том же году она возглавила вновь созданную комиссию по вопросам ветеранов в Верховной Раде. Зинкевич также избрана секретарем комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в ВР IX созыва.

В 2023 году Яна Зинкевич вошла в ежегодный рейтинг Time 100 Next, который определяет самых влиятельных людей, меняющих будущее мира.

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