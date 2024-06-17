Основательница «Госпитальеров» из Днепра Яна Зинкевич вышла замуж (фото)

Основательница добровольческого батальона парамедиков "Госпитальеры", нардепка от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич вышла замуж.

Яна Зинкевич вышла замуж за своего любимого, которого зовут Илья. Он – разведчик. Они познакомились под ротационным выездом руководительницы «Госпитальеров» на передовую. Влюбленные обручились после семи лет жизни вместе.

Об этом Яна Зинкевич сообщила на своей странице в Facebook. Она выложила фото с мужчиной, на котором видны их руки с кольцами.

«Новый этап жизни после 7 лет жизни вместе», — написала Яна Зинкевич.

Что известно о Яне Зинкевич

Яна Зинкевич – волонтер. Она окончила Государственную медицинскую академию Днепра и попала на фронт в 19 лет как медик-доброволец.

В 2015 году на трассе Днепр-Донецк автомобиль медицинского батальона «Госпитальеры» попал в ДТП. Автомобиль перевернулся семь раз. Яна Зинкевич вылетела из машины, получила полный перелом позвоночника, переломы половины ребер и ключицы, повреждение внутренних органов, контузию сердца и легких. В результате аварии девушка получила инвалидность и передвигается на колесном кресле.

В 2019 году Яну избрали народным депутатом. В том же году она возглавила вновь созданную комиссию по вопросам ветеранов в Верховной Раде. Зинкевич также избрана секретарем комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в ВР IX созыва.

В 2023 году Яна Зинкевич вошла в ежегодный рейтинг Time 100 Next, который определяет самых влиятельных людей, меняющих будущее мира.

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