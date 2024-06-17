Основательница «Госпитальеров» из Днепра Яна Зинкевич вышла замуж (фото)

Яна Зинкевич вышла замуж за своего любимого, которого зовут Илья. Он – разведчик. Они познакомились под ротационным выездом руководительницы «Госпитальеров» на передовую. Влюбленные обручились после семи лет жизни вместе.
Об этом Яна Зинкевич сообщила на своей странице в Facebook. Она выложила фото с мужчиной, на котором видны их руки с кольцами.
«Новый этап жизни после 7 лет жизни вместе», — написала Яна Зинкевич.
Что известно о Яне Зинкевич
Яна Зинкевич – волонтер. Она окончила Государственную медицинскую академию Днепра и попала на фронт в 19 лет как медик-доброволец.
В 2015 году на трассе Днепр-Донецк автомобиль медицинского батальона «Госпитальеры» попал в ДТП. Автомобиль перевернулся семь раз. Яна Зинкевич вылетела из машины, получила полный перелом позвоночника, переломы половины ребер и ключицы, повреждение внутренних органов, контузию сердца и легких. В результате аварии девушка получила инвалидность и передвигается на колесном кресле.
В 2019 году Яну избрали народным депутатом. В том же году она возглавила вновь созданную комиссию по вопросам ветеранов в Верховной Раде. Зинкевич также избрана секретарем комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в ВР IX созыва.
В 2023 году Яна Зинкевич вошла в ежегодный рейтинг Time 100 Next, который определяет самых влиятельных людей, меняющих будущее мира.
Читайте также:
Автор:
В Днепре ищут семью для шести детей.
Улицу Баррикадную «открывает» дом под номером 1. Старинное здание было…
В Днепре и других городах Украины подростки поджигали авто военных…
В Днепре дети устроили аквапарк в глубокой луже.
В Днепре ищут семью для шести детей.
Улицу Баррикадную «открывает» дом под номером 1. Старинное здание было построено в 1850-х годах и его являет собой редкий из сохранившихся в городе примеров классицизма в архитектуре.
В Днепре и других городах Украины подростки поджигали авто военных по указаниям спецслужб РФ.
В Днепре дети устроили аквапарк в глубокой луже.
В Днепре несколько десятилетий подряд людей с правого на левый берег, на острова для отдыха, на турбазы и детские лагеря и даже в другой город перевозили речные трамвайчики. На самом деле у каждой такой «маршрутки» были свои имена: «Ракета», «Метеор»,…
В Днепре во время войны продолжают создавать новые семьи.
По улицам Днепра бегала шиншилла.
В румынском уезде Констанца произошла авария с участием автобуса, внутри которого находились 57 граждан Украины, 42 из них - дети.
В Криворожском районе медики принимали внебольничные роды.
В Днепре снова искали взрывчатку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!