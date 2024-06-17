В Днепре на крыше паркинга появился большой сад (фото)

На паркинге ЖК Жуковский в Днепре появился сад.

Ранее на крыше паркинга в ЖК Жуковский был обычный зеленый газон. Теперь там растут разные деревья, кустарники и цветы. Создал сад глава ОСМД жилищного комплекса Виталий Жмуренко вместе с жителями.

Об этом сообщили на странице «Urban Dnipro».

Там показали, как выглядела крыша паркинга до озеленения и после.

«Виталий Жмуренко — глава ОСМД ЖК Жуковский. И он очень крут, потому что уже несколько лет улучшает жизнь жителей малыми тактическими решениями. Год назад планировал озеленение на паркинге во дворе — и вот результат. И таких идей у ​​него много, но ограничен бюджет на реализацию .Однако, уверен, со временем все будет.

Напомним, ранее мы также писали, что в центре Днепра отдадут в аренду столовую одного из вузов.

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