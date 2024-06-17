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В центре Днепра отдадут в аренду столовую одного из вузов

Сегодня 16:01
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Университетскую столовую в центре Днепра сдадут в аренду.

Новости Днепра про В центре Днепра отдадут в аренду столовую одного из вузов

Фонд госимущества приступил к аукциону, на котором можно выиграть право аренды столовой в центре города.

Речь идет об университетской столовой, которая находится на балансе Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта. Расположено помещение недалеко от одного из корпусов вуза по адресу улица Князя Владимира Великого, 2А.

Арендовать можно столовую в Днепре площадью 152.3 м². Стартовая цена: 32 057,67 грн в месяц.

Новости Днепра про В центре Днепра отдадут в аренду столовую одного из вузов

Помещение можно использовать только по целевому назначению, как столовую. Арендовать постройку можно на 5 лет.

Торги проведут 19 июня.

Аукцион закрыт, поэтому узнать, подал ли кто-то свои заявки не выйдет.

Новости Днепра про В центре Днепра отдадут в аренду столовую одного из вузов

Новости Днепра про В центре Днепра отдадут в аренду столовую одного из вузов

Новости Днепра про В центре Днепра отдадут в аренду столовую одного из вузов

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