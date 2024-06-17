В Днепре 13-летний юноша катал в автомобиле своего 12-летнего друга

Трех подростков из Днепра поймали патрульные на вождении без прав.
Как сообщили правоохранители, в воскресенье, 15 июня, патрульные остановили на Мануйловском проспекте водителя мотоцикла Geon. У транспортного средства отсутствовал номерной знак. Как оказалось, им руководил 16-летний парень, не имеющий прав.
Правоохранители позвали отца несовершеннолетнего нарушителя. На молодого человека составили административные материалы за невыполнение требований об остановке, управлении транспортным средством без номерного знака и не имея права управления им.
Также в воскресенье патрульным поступила информация с камер «Безопасного города» о том, что на улице Владимировской автомобилем Dacia Logan управляет несовершеннолетний. Остановив авто, стражи порядка увидели, что за рулем сидит 13-летний парень, а с ним в салоне — его 12-летний товарищ, которого тот катал по городу.
На место происшествия инспекторы вызвали родителей малолетнего водителя и составили на них протоколы по ч.1 ст.184 (Неисполнение родительских обязанностей) КУоАП.
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