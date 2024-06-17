Один из первых доходных домов в Днепре: история старинного здания на улице Баррикадной

Улицу Баррикадную «открывает» дом под номером 1. Старинное здание было построено в 1850-х годах и его являет собой редкий из сохранившихся в городе примеров классицизма в архитектуре.

Журналисты dnepr.info вспомнили историю этого необычного дома, сумевшего до сегодняшнего времени частично сохранить свое «предназначение».

На генеральном плане города улица Баррикадная, а тогда Кудашевская, была спроектирована еще в 1790-м году. Предполагалось, что застраивать будут только нечетную сторону улицу, поскольку на противоположной ее стороне планировали обустроить садами.

Улицу быстро поделили на участки и даже к 1795 году тут уже была усадьба Герсеванова, находилась она в начале улицы. Спустя несколько десятилетий участок был продан купцу Тарнопольскому. После покупки на месте усадьбы Герсеванова началось масштабное строительство. Тарнопольский держал несколько лавок в Торговом ряду, часто ездил за границу и одним из первых в городе решил стать владельцем доходного дома.

Свое детище он видел как «комфортную гостиницу с домашним уютом». Но до конца строительства дома он не дожил и оставил его по завещанию своей жене. Та достроила доходный дом, правда для этого пришлось взять ссуду в банке, но вдова купца в первые же годы «работы» доходного дома ее погасила.

В одном из первых доходных домов Екатеринослава жена Тарнопольского обустроила все, как хотел и рассказывал ей муж. Квартир в доме было не много, но в них была дорогая мебель, богатый ремонт, телефон и доставка воды прямо в квартиру, а также отдельная комната для прислуги. В каждой квартире была своя кухня, столовая, ванная. Доходный дом Тарнопольской пользовался популярностью.

Дом по адресу Баррикадная, 1 считается одним из первых доходных домов, что были построены в Екатеринославе. Высота здания – 2 этажа, на первом размещались торговые лавки, на втором – жилые помещения. Поскольку здание стало своего родна практически «первопроходцем» в истории доходных домов города то его внешний облик также повлиял на формирование одного из важнейших градостроительных узлов центрального проспекта и прилегающих улиц.

После Первой мировой войны дом стал коммунальным. Во время Второй мировой войны он сильно пострадал, но был восстановлен и снова был коммунальным жильем. На первом этаже в нем размещался магазин, буфет и небольшое заведение общепита.

Но в конце 1990-х годов здание выкупили, надстроили еще 2 этажа и отреставрировали, а со временем пристроили и двухэтажную застекленную террасу, выступающую над тротуаром. На первом этаже тут по-прежнему работают магазины. На верхних этажах сдаются в аренду офисы.

фото: блог А. Костюка, В. Путий, А. Волок

Читайте также:

Українська Русский

Автор: