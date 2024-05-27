Ни осталось и кирпичика: ТОП-5 легендарных исчезнувших кинотеатров Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку кинотеатров Днепра, от которых практически не осталось и кирпичика.
Кинозал «Космос» был открыт в Днепре в 1965 году. Построили его на Подстанции – тогда это был один из новых районов города, который только-только заселялся. Зал кинотеатра мог вместить почти 500 желающих посмотреть фильм. Но кинозал не пережил 1990-е и закрылся.
В начале 2000-х из него сделали сначала строительный магазин, а потом и небольшой торговый центр.
В конце 2021 года «Космос» снесли, а на его месте стали строить новый ЖК с одноименным названием.
Кинотеатр «Салют» был открыт на жилмассиве «Победа» в 1976 году, к 200-летию со Дня основания города. Его зал мог вместить до 800 зрителей. Новый кинотеатр на только что построенном жилмассиве сразу стал одним из символов Днепра. Его изображение печатали на открытках и конвертах.
Кинотеатр в отличии от большинства своих «собратьев» смог пережить 1990-е годы и даже был весьма популярен — в нем показывали фильмы того времени, здание реконструировали, но последние лет 10 он стоял заброшенным.
В 2021 году его снесли, на его месте идет строительство нового ЖК.
В начале 1960-х годов возле рынка «Озерка» открылся кинотеатр «Факел». Он был очень популярный среди посетителей и смог продержаться довольно долго – закрылся только в 1999 году. Сегодня на его месте магазин. Кинозал был рассчитан на 500 человек.
Кинотеатр «Победа» был одним из самых старых в Днепре. Его открыли в 1912 году.
Сначала он назывался «Колизей» и в процессе работы несколько раз переименовывался. «Победой» он стал в 1943 году, после освобождения Днепра. Зал был очень большой на то время – рассчитанный на 900 человек, а само здание кинотеатра – просто огромным.
Потолок и стены украшала лепнина, при входе были колонны. В здании кроме зала было еще несколько буфетов, а в фойе стоял рояль. Кинотеатр сгорел в конце 1970-х годов.
Кинотеатр «Сич» наборот – был как раз построен в середине 1990-х годов. Открыли его на жилом массиве Тополь. В кинотеатре было 3 зала. Отдельно для премьер, ретро-фильмов и детский. В 2003 году кинотеатр передали в частные руки. В 2015 году он прекратил работу.
Сейчас кинотеатр еще не снесен окончательно, но на его месте уже началось строительство нового ЖК.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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