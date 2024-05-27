Не залишилося і цеглинки: ТОП-5 легендарних кінотеатрів Дніпра, що зникли (ФОТО)

Більшість старих кінотеатрів Дніпрі або вже знесено або в їхніх будівлях знаходяться інші заклади. Більшість залів було закрито ще в середині 1990-х вони так і не змогли «відновитися» з часом, частина з них зникла ще раніше.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку кінотеатрів Дніпра, від яких практично не залишилося і цеглини.

«Космічний» кінозал

Кінозал «Космос» було відкрито у Дніпрі у 1965 році. Збудували його на Підстанції – тоді це був один з нових районів міста, яке тільки-но заселялося. Зала кінотеатру могла вмістити майже 500 охочих подивитися фільм. Але кінозал не пережив 1990-х і закрився. На початку 2000-х із нього зробили спочатку будівельний магазин, а потім і невеликий торговий центр. Наприкінці 2021 року «Космос» знесли, а на його місці почали будувати новий ЖК із однойменною назвою.

Символ міста

Кінотеатр «Салют» було відкрито на житловому масиві «Перемога» у 1976 році, до 200-річчя від Дня заснування міста. Його зала могла вмістити до 800 глядачів. Новий кінотеатр на новоствореному житловому масиві відразу став одним із символів Дніпра. Його зображення друкували на листівках та конвертах.

Кінотеатр на відміну від більшості своїх «побратимів» зміг пережити 1990-і роки і навіть був дуже популярним – у ньому показували фільми того часу, будівлю реконструювали, але останні 10 років вона стояла покинутою. 2021 року кінотеатр знесли, на його місці йде будівництво нового ЖК.

Новий магазин

На початку 1960-х років біля ринку «Озерка» відкрився кінотеатр «Факел». Він був дуже популярним серед відвідувачів і зміг протриматися досить довго – закрився лише 1999 року. Сьогодні на його місці магазин. Кінотеатр був розрахований на 500 осіб.

Один з найстаріших

Кінотеатр «Перемога» був одним із найстаріших у Дніпрі. Його відкрили 1912 року. Спочатку він називався «Колізей» і в процесі роботи кілька разів перейменовувався. «Перемогою» він став 1943 року, після звільнення Дніпра. Зал був дуже великий на той час – розрахований на 900 осіб, а сама будівля кінотеатру – просто величезна.

Стеля та стіни прикрашала ліпнина, на вході були колони. У будівлі, крім зали, було ще кілька буфетів, а у фойє стояв рояль. Кінотеатр згорів наприкінці 1970-х років.

Новий ЖК замість трьох залів

Кінотеатр «Січ» наборот – був якраз збудований у середині 1990-х років. Відкрили його на житловому масиві Тополя. У кінотеатрі було 3 зали. Окремо для прем’єр, ретро-фільмів та дитячий. 2003 року кінотеатр передали до приватних рук. 2015 року він припинив роботу.

Наразі кінотеатр ще не знесено остаточно, але на його місці вже розпочалося будівництво нового ЖК.

фото: група “Історія в фотографія. Катеринослав-Дніпропетровськ”

Читайте також:

Українська Русский

Автор: