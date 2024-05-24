В небе над Днепром заметили гало, светящиеся столбы, зеленые лучи солнца и красное сияние по вечерам: объяснение

В последние несколько лет в Украине один за другим появляются необычных природных и метеорологические явления, которым люди склонны приписывать мистические значения Ученые же говорят, что все это – результат изменений климата и глобального потепления.

Журналисты dnepr.info собрали подборку явлений, которые в разное время и в разных уголках наблюдали жители страны за последние два года.

Призрак в горах

Броккенский признак или как его называют местные «горное приведение» распространен в Карпатах. Это атмосферное оптическое явление во время которого тень человека как будто «переходит» на поверхность облаков в направлении противоположному Солнцу, может быть окружена цветными кольцами или даже шевелится либо принимать причудливые формы.

Такие тени распространены во время горного тумана. Название его пошло от пика Броккен, расположенному в горах в Германии.

Впервые такое явление было описано в 1780 году.

Ореол на небе

Довольно часто в небе Днепра можно увидеть круглый светящийся диск или нимб вокруг Солнца. Это также атмосферное явление, оно возникает вокруг источника света – Солнца или Луны, иногда его можно увидеть даже вокруг уличного фонаря. Гало бывает разного типа: дуги, паргелического круга, обычного круга, креста и даже столба.

Одно из самых первых явлений гало было описано в 1104 году. Тогда гало приписывалось мистическое явление, оно считалось предзнамением дурных новостей, поскольку в те времена метеорологии не существовало.

Солнечные столбы

Солнечный столб – один из видов гало в виде вертикальной полосы света, которая тянется вниз с неба. Наблюдать его можно во время восхода или заката. Образуется при помощи столбовидных ледяных кристаллов которые упорядочиваются в определенную форму во время легкого ветра или его полного отсутствия.

Зимняя радуга

Радуга зимой – также одно из разновидностей явления гало. «Спровоцировать» ее появление могут три фактора: безоблачное небо, низкая температура воздуха и высокая влажность. Либо же радуга возникает когда приближается снежный буран или идут сильные морозы.

Согласно народным поверьям, радуга на небе обещает в ближайшие дни мороз и метель. Если в радуге преобладает красный цвет – это обещает сильный ветер. Зеленый – дожди.

Солнце зеленого цвета

Еще одно оптическое явление, которое можно увидеть в последнее время в Украине – зеленый луч солнца. Его можно увидеть только после заката или перед восходом Солнца. Все дело в том, что когда Солнце полностью находится за горизонтом, но его верхний край еще или уже видел. На несколько секунд он становится зеленым, но это оптический обман.

Последний луч Солнца делится на несколько цветовых спектров последний из которых фиолетового цвета, но он является коротковолновым и поэтому рассеивается в атмосфере и увидеть можно только зеленый.

Увидеть зеленый луч Солнца считается хорошей приметой. Существует поверье, что такому человеку будет всегда везти в любовных делах и не только. А писатель Жюль Верн даже написал одноименный рассказ, основанный на шотландской легенде о зеленом луче дарящем счастье. Зеленый луч можно увидеть только в ясную погоду.

Пылевая буря

Два месяца назад Украину накрыла настоящая пылевая буря. Пришла она из Сахары. «Опознать» ее можно было по тусклому блеклому небу. Пылевые бури возникают на сухой почве при сильном ветре. Он поднимает вверх большое количество песка или пыли и эти частички не оседают обратно, а переносятся ветром на тысячи километров.

Единственное, что может остановить пылевую бурю – деревья и другие зеленые насаждения. Песчаные или пылевые бури отражаются на качестве воздуха и могут спровоцировать ряд респираторных заболеваний, таких как астма, пневмония или аллергии.

А еще частички пыли могут переносить инфекционные заболевания, уничтожать посевы и выводить из строя технику. Сильная буря может перенести с одного места в другое несколько тонн грунта.

Северное сияние

В начале ноября прошлого года в один из вечеров жители Днепра могли наблюдать, как небо окрасилось в красный цвет. Это было полярное сияние. Оно называется «Аврора» из-за своего цвета. Сияние любого цвета – результат магнитной бури на Солнце и свечения верхних слоев атмосферы. Возникает оно когда верхние слои атмосферы обдувает солнечный ветер из ионизированных частиц, стекающих с солнечной короны. Часть из этих частиц попадает в атмосферу. Чем сильнее буря – тем больше частиц и тем ярче видно сияние.

Цвет сияния разный поскольку в атмосфере частицы смешивают с газом или азотом – это и дает переливы – в первом случае от желтого до зеленого, во втором – от красного до фиолетового. Увидеть его можно не только ночью, но и днем. Но в последнем случае оно не очень хорошо видно из-за светлого времени суток.

Первым ученым, который начал изучать полярное сияние был Галилео Галилей.

Сияние да Винчи

Раз в несколько лет на небе можно увидеть не только освещенную яркую часть Луны, но и ее темную поверхность, подсвеченную светом Земли. Такое явление называется «Сияние да Винчи» и появиться может только в начале нового цикла Луны, при ясной погоде. В тропиках такое явление можно наблюдать довольно часто, а для наших широт – это редкость.

Сияние возникает так как отражающая способность нашей планеты в 50 раз больше, чем у Луны. Поэтому можно сказать, что Земля освящает Луну и поэтому там никогда не бывает по-настоящему темной ночи.

Свое название явление получило в честь Леонардо да Винчи, который первый описал его. Ученые считают, что изменение климата может привести к тому, что такое сияние можно будет видеть все реже.

Падение метеорита

В ночь на 1 мая часть жителей Днепропетровской области видели в небе яркую вспышку, сопровождающуюся зеленым свечение. Причиной такой вспышки было падение метеорита. В конце апреля Земля прошла через шлейф одной из комет, которая покидала метеорный поток. Эти метеоры не оставляют горящих или длинных следов, когда проносятся через атмосферу, но сгорают яркими вспышками или, как их еще называют, огненные шары.

Снежная гроза

Снежная гроза – довольно редкое явление во время которого вместо дождя идет либо снег либо ледяной дождь. Как пояснили синоптики, снежная гроза появляется когда холодный воздух находится внизу, а над ним «натекает» влажные и теплый воздух в котором начинаются внезапные вертикальные движения во время которого ледяные кристаллы врезаются друг в друга.

На Земле такое явление фиксируется до 5 раз в год. В начале 2024 года гроза с громом была и в Украине.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: