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  • Что раньше было на месте парковки у цирка в Днепре: лавочки и тумба для афиш (ФОТО)

Что раньше было на месте парковки у цирка в Днепре: лавочки и тумба для афиш (ФОТО)

Сегодня 17:55
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За последние 15 лет центр Днепра очень изменился. Исчезают и появляются здания, обустраиваются скверы, парки, зеленые зоны там, где их раньше не было. И наоборот, старые зеленые зоны изменились до неузнаваемости.

Новости Днепра про Что раньше было на месте парковки у цирка в Днепре: лавочки и тумба для афиш (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, что раньше было на месте парковки возле цирка в Днепре.

Новое здание цирка на набережной в Днепре было построено в 1980-м году. На то время это было очень оригинальное здание – с куполом в виде шатра. Он давал больше удобства для выполнения трюков воздушным акробатам, а для зрителей – улучшал акустику. Также в нем построили целых 2 манежа – репетиционный и основной.

Ради строительства здания в районе набережной было снесено несколько десятков частных домов. Для расселения жильцов в разных районах Днепра было выделено 205 квартир. Во время строительства цирка на стройке каждый день работало от 70 до 1400 человек.

Рядом с цирком обустроили несколько больших клумб с лавочками вокруг цветников. Сегодня часть этих клуб сохранена, в летнее время на них растут различные цветы. Мало кто уже помнит, что после ступенек, ведущих к зданию цирка также размещались клумбы с цветами и лавочками вокруг.

Посреди одной из самых больших клумб была современная  рекламная тумба для афиш, где можно было посмотреть цирковую программу. Люди его называли «сквером» и выходили сюда гулять в вечернее время года.

Но в середине 2000-х сквер исчез, пропали клумбы, цветы и афиша, а на месте «скверика» появилась автостоянка.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», Nazar Dovzhenko

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Новости Днепра про Что раньше было на месте парковки у цирка в Днепре: лавочки и тумба для афиш (ФОТО)Українська Новости Днепра про Что раньше было на месте парковки у цирка в Днепре: лавочки и тумба для афиш (ФОТО)Русский

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