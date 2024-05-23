Привид епохи: історія напівзруйнованого катера, який багато років стоїть біля речпорту у Дніпрі

Ось уже кілька років неподалік будівлі порту в Дніпрі у воді стоїть старий іржавий катер. Він наполовину пішов на дно, хоч і перебуває біля берега. На ньому ще збереглися залишки колишньої білої фарби, але більшість корпусу проіржавіла.

Журналісти dnepr.info дізналися, звідки взявся катер біля берега.

Зараз влітку мешканці Дніпра люблять відпочивати та засмагати на Монастирському острові. Але кілька десятків років тому дніпряни відвідували інші острови на річці – такі як Зелений або Шевський. Ці острови є і зараз, їх можна побачити з набережною чи проїжджаючи мостом, але жителі міста вже на них не відпочивають. Вся справа в тому, що раніше на ці острови ходили пароплави та річкові трамвайчики – вони доставляли охочих відпочити до клаптика суші на річці, але коли в 1990-х роках судноплавство припинилося, діставатися цих островів стало проблематично.

Катер, пришвартований біля берега порту, якраз і є одним із тих, хто возив мешканців міста на Зелений і Шевський острови.

Судно біля берега було збудовано у 1950-х роках на Херсонському суднобудівному заводі. Довжина його близько 5 метрів, а ширина – 27 метрів. За один раз він міг перевести понад 100 пасажирів. Це було типове судно на той час.

«Колись на таких катерах нас возили до дитячого табору до Орловщини. Пливти було довго, його швидкість порівняно із швидкістю автобуса була значно нижчою, але нам, дітям, дуже подобалося кататися річкою», – згадує мешканець Дніпра Олександр Бутенко.

Але, незважаючи на солідний вік, понад 50 років, цей річковий транспорт працював на воді, а потім вийшов з ладу. Довгий час судно знаходилося на балансі вантажного порту, але потім було викуплено у приватну власність.

Ось уже близько 5 років судно стоїть у порту без руху і потихеньку іржавіє. Коли судно тільки з’явилося біля порту і стало зрозуміло, що ним ніхто не займається, що воно занедбане – його облюбували любителі екстриму, а потім бомжі та наркомани, але пізніше їм довелося залишити свій «притулок», оскільки катер став йти під воду.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», О. Ваганов, Vladislav Sosnik

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