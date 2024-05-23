По центру колишнього проспекту Гагаріна у Дніпрі раніше їздив трамвай: унікальні фото

Всі жителі Дніпра знають, що трамвайний маршрут №1 іде з центру або в центр міста паралельно до проспекту Науки (колишній Гагаріна), але в Дніпрі деякий час трамвайна лінія проходила прямісенько самим проспектом. Сьогодні на місці рейок їздять атомобілі.

Журналісти dnepr.info дізналися, який маршрут проходив по проспекту та коли замість дороги були рейки.

Запустили гілку орієнтовно 1912 року. Це була одна з перших ліній міського трамваю. Нагадаємо, спочатку в місті курсували трамваї бельгійського підприємства і згодом, коли місцева влада побачила, наскільки ця прибуткова справа і якою популярністю користуються трамваї серед городян – запустило свої лінії.

Маршрут розпочинався з нинішнього Кельнського бульвару, потім транспорт їхав вгору вулицею Виконкомівською, піднімався по вулиці Гончара і повертав на проспект Науки. Кінцева зупинка була на вулиці Медичній.

Але це не поодинокий випадок, коли трамвай пересувався проспектом. Після Другої світової війни, у 1950-х роках на старих фото можна побачити, як на проїжджій частині проспекту Науки прокладено рейки та ними рухається транспорт. Як довго існувала ця трамвайна гілка, під яким номером ходив маршрут – невідомо.

Цілком можливо, що це був маршрут №1, а рейки пізніше просто перенесли на вулицю Севастопольську.

фото: блог А. Костюка, група “Ностальгія по Дніпру”.

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