По центру колишнього проспекту Гагаріна у Дніпрі раніше їздив трамвай: унікальні фото

Журналісти dnepr.info дізналися, який маршрут проходив по проспекту та коли замість дороги були рейки.
Запустили гілку орієнтовно 1912 року. Це була одна з перших ліній міського трамваю. Нагадаємо, спочатку в місті курсували трамваї бельгійського підприємства і згодом, коли місцева влада побачила, наскільки ця прибуткова справа і якою популярністю користуються трамваї серед городян – запустило свої лінії.
Маршрут розпочинався з нинішнього Кельнського бульвару, потім транспорт їхав вгору вулицею Виконкомівською, піднімався по вулиці Гончара і повертав на проспект Науки. Кінцева зупинка була на вулиці Медичній.
Але це не поодинокий випадок, коли трамвай пересувався проспектом. Після Другої світової війни, у 1950-х роках на старих фото можна побачити, як на проїжджій частині проспекту Науки прокладено рейки та ними рухається транспорт. Як довго існувала ця трамвайна гілка, під яким номером ходив маршрут – невідомо.
Цілком можливо, що це був маршрут №1, а рейки пізніше просто перенесли на вулицю Севастопольську.
фото: блог А. Костюка, група “Ностальгія по Дніпру”.
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