Що раніше було на місці парковки біля цирку у Дніпрі: лавочки та тумба для афіш (ФОТО)

За останніх 15 років центр Дніпра дуже змінився. Зникають і з'являються будинки, облаштовуються сквери, парки, зелені зони там, де їх раніше не було. І навпаки, старі зелені зони змінилися до невпізнаваності.

Журналісти dnepr.info дізналися, що раніше було на місці парковки біля цирку у Дніпрі.

Нова будівля цирку на набережній у Дніпрі була зведена у 1980-му році. На той час це була дуже оригінальна будівля – з куполом у вигляді намету цирку шапіто. Він давав більше зручності для виконання трюків повітряним акробатам, а для глядачів покращував акустику. Також у ньому збудували цілих 2 манежі – репетиційний та основний.

Заради будівництва цирку в районі набережної було знесено кілька десятків приватних будинків. Для розселення мешканців у різних районах Дніпра було виділено 205 квартир. Під час будівництва цирку на будівництві щодня працювало від 70 до 1400 осіб.

Поруч із цирком облаштували кілька великих клумб із лавками навколо квітників. Сьогодні частина цих клубів збережена, влітку на них ростуть різні квіти. Мало хто вже пам’ятає, що після сходів, що ведуть до будівлі цирку, також розміщувалися клумби з квітами та лавочками навколо. Серед однієї з найбільших клумб була сучасна рекламна тумба для афіш, де можна було переглянути циркову програму. Люди його називали «сквером» і виходили сюди гуляти у вечірню пору року.

Але в середині 2000-х сквер зник, зникли клумби, квіти та афіша, а на місці скверу з’явилася автостоянка.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», Nazar Dowzhenko

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