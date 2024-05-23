Коли потрібно платити судовий збір і хто може його не платити у 2024 році

Судовий збір в Україні часто є невід'ємною частиною при поданні різних заяв, позовів та скарг до суду. Відповідно до Законодавства, у деяких випадках судовий збір не стягується.

Журналісти dnepr.info довідалися, коли потрібно сплачувати судовий збір, коли немає і хто зобов’язаний його платити.

Розмір судового збору

Сума судового збору залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. В Україні на сьогодні він становить 3028 грн. До кожного позову відсоткова ставка судового збору визначається індивідуально. Також на нього впливає і можлива сума запрошена в позові. Дізнатися докладніше про ставку збору можна тут.

Хто зобов’язаний сплачувати судовий збір

Сплачувати судове збирання зобов’язані як громадяни України, так і іноземці, особи без громадянства. Якщо йдеться про судову тяганину підприємств чи організацій – то позови оплачуються від їхнього «імені».

Коли необхідно сплачувати судовий збір

Сплатити судовий збір потрібно, якщо подається позовна заява, заява касаційна або апеляційна скарга на вже ухвалені судом рішення. Потрібно заплатити збір за подання заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з новими обставинами, що відкрилися, або рішення прийнятого Верховним судом, а також при подачі заяви про скасування третейського суду.

Крім цього, слід сплатити судовий збір у разі прийняття рішення, передбаченого законом та при заяві про видачу виконавчого документа для примусового виконання рішення, а також за видачу судами документів.

Коли не потрібно сплачувати судовий збір

Збір не стягується під час подання до суду заяви про розірвання шлюбу з тим, хто визнаний безвісно відсутнім, про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для нарахування пенсії або призначення допомоги. Не треба платити за збір, якщо необхідно встановити факт смерті особи, яка зникла безвісти, при зміні або встановленні способу, порядку та строку виконання судового рішення або винесення додаткового рішення.

Збір не потрібно платити при позові про видачу обмежувальних приписів, при апеляційній та касаційній скарзі про захист прав малолітніх та неповнолітніх, при поданні заяви щодо порушення прав споживача.

Хто може не сплачувати судовий збір

Від сплати судового збору звільнено позивачів – у справах про відновлення на роботі та виплату зарплати, тих, хто хоче отримати відшкодування за отримані каліцтва, або травми, що призвели до інвалідизації чи смерті потерпілого.

Не платять і ті, хто хоче стягнути аліменти ті, хто хоче отримати відшкодування матеріальних збитків внаслідок скоєння щодо них кримінального правопорушення. Звільнено від сплати особи з інвалідністю І та ІІ груп, законних представників дітей з інвалідністю та непрацездатних осіб з інвалідністю.

Не потрібно сплачувати судовий збір військовослужбовцям, якщо їхній позов стосується справ пов’язаних з виконанням військового обов’язку або дією під час його виконання, також не потрібно оплачувати збір учасникам бойових дій, біженцям.

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