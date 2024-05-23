Коли потрібно платити судовий збір і хто може його не платити у 2024 році

Журналісти dnepr.info довідалися, коли потрібно сплачувати судовий збір, коли немає і хто зобов’язаний його платити.
Сума судового збору залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. В Україні на сьогодні він становить 3028 грн. До кожного позову відсоткова ставка судового збору визначається індивідуально. Також на нього впливає і можлива сума запрошена в позові. Дізнатися докладніше про ставку збору можна тут.
Сплачувати судове збирання зобов’язані як громадяни України, так і іноземці, особи без громадянства. Якщо йдеться про судову тяганину підприємств чи організацій – то позови оплачуються від їхнього «імені».
Сплатити судовий збір потрібно, якщо подається позовна заява, заява касаційна або апеляційна скарга на вже ухвалені судом рішення. Потрібно заплатити збір за подання заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з новими обставинами, що відкрилися, або рішення прийнятого Верховним судом, а також при подачі заяви про скасування третейського суду.
Крім цього, слід сплатити судовий збір у разі прийняття рішення, передбаченого законом та при заяві про видачу виконавчого документа для примусового виконання рішення, а також за видачу судами документів.
Збір не стягується під час подання до суду заяви про розірвання шлюбу з тим, хто визнаний безвісно відсутнім, про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для нарахування пенсії або призначення допомоги. Не треба платити за збір, якщо необхідно встановити факт смерті особи, яка зникла безвісти, при зміні або встановленні способу, порядку та строку виконання судового рішення або винесення додаткового рішення.
Збір не потрібно платити при позові про видачу обмежувальних приписів, при апеляційній та касаційній скарзі про захист прав малолітніх та неповнолітніх, при поданні заяви щодо порушення прав споживача.
Від сплати судового збору звільнено позивачів – у справах про відновлення на роботі та виплату зарплати, тих, хто хоче отримати відшкодування за отримані каліцтва, або травми, що призвели до інвалідизації чи смерті потерпілого.
Не платять і ті, хто хоче стягнути аліменти ті, хто хоче отримати відшкодування матеріальних збитків внаслідок скоєння щодо них кримінального правопорушення. Звільнено від сплати особи з інвалідністю І та ІІ груп, законних представників дітей з інвалідністю та непрацездатних осіб з інвалідністю.
Не потрібно сплачувати судовий збір військовослужбовцям, якщо їхній позов стосується справ пов’язаних з виконанням військового обов’язку або дією під час його виконання, також не потрібно оплачувати збір учасникам бойових дій, біженцям.
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Ирина
Автор:
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