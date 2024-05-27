В Днепре во время летних каникул будут работать спортивные школы: как записаться

В Днепре во время летних каникул дети могут посещать спортивные школы.

В городе работает 21 детско-юношеская спортивная школа. Все они с укрытиями, поэтому на занятиях безопасно. Среди таких заведений – Детско-юношеская спортивная школа по водным и гребным видам спорта. Там можно заниматься в разных дисциплинах: байдарки, каноэ, парусный спорт и т.д. Детей приглашают на бесплатные тренировки и обучение.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

«Добавлю, что в городе работают все спортивные школы, кроме школы конного спорта. Она до сих пор находится в простое, потому что нет укрытия. Спортивные школы летом не идут на каникулы. У юных днепрян есть возможность с пользой проводить досуг», — рассказал заместитель директора департамента – начальник управления спорта департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Александр Осипов.

Он также добавил, что набор в спортивные школы Днепра еще продолжается. Ознакомиться с их работой и записаться на занятия можно по ссылке.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: