Экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко лишится мандата депутата облсовета: что известно

Михаил Лысенко, который в начале этого года уволился из горсовета Днепра, хочет сложить свои полномочия в качестве депутата облсовета.

Михаил Лысенко написал заявление, чтобы добровольно сложить свои полномочия в качестве областного депутата. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В облсовете собираются дать положительный ответ и разрешить Лысенко сложить мандат. Заявление вскоре рассмотрит постоянная комиссия ДОР по регламенту. На ближайшей сессии документ будет вынесен на голосование, сообщил Лукашук.

Сейчас из 120 возможных депутатов в облсовете работает 118. С отставкой Лысенко, их останется 117. Однако, по словам Лукашука, этого количества должностных лиц достаточно, чтобы принимать решения, ведь для голосования нужно набрать 61 голос.

Напомним, в феврале 2024 года Лысенко уволили с должности заместителя городского головы Днепра Бориса Филатова и директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета. Увольнение произошло с согласия сторон.

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