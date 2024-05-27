Экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко лишится мандата депутата облсовета: что известно

Михаил Лысенко написал заявление, чтобы добровольно сложить свои полномочия в качестве областного депутата. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В облсовете собираются дать положительный ответ и разрешить Лысенко сложить мандат. Заявление вскоре рассмотрит постоянная комиссия ДОР по регламенту. На ближайшей сессии документ будет вынесен на голосование, сообщил Лукашук.
Сейчас из 120 возможных депутатов в облсовете работает 118. С отставкой Лысенко, их останется 117. Однако, по словам Лукашука, этого количества должностных лиц достаточно, чтобы принимать решения, ведь для голосования нужно набрать 61 голос.
Напомним, в феврале 2024 года Лысенко уволили с должности заместителя городского головы Днепра Бориса Филатова и директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета. Увольнение произошло с согласия сторон.
Читайте также:
Автор:
Жителям Днепра для получения ряда услуг часто нужно предъявить ряд…
В Днепре во время летних каникул дети могут посещать спортивные…
Пять проектов архитекторов из Днепра получили награды премии "Творец года"…
В Днепре заметили очень дорогой суперкар Lamborghini Huracan.
Жителям Днепра для получения ряда услуг часто нужно предъявить ряд документов в бумажном виде. Можно отправить запрос в ПФУ на подготовку бумажных документов и в определенный день приехать за ними в сервисный центр. Таким образом можно заказать выписки из системы…
В Днепре во время летних каникул дети могут посещать спортивные школы.
Пять проектов архитекторов из Днепра получили награды премии "Творец года" на Украинском строительном конгрессе-2024.
В супермаркете АТБ в Днепре произошел странный конфликт между охранником и покупателем.
В Кривом Роге задержали начальницу отдела образования исполкома, директора детско-юношеской спортивной школы, бухгалтера отдела образования исполкома, а также трех предпринимателей, нанесших ущерб в размере 1 миллиона гривен на ремонте укрытий в учебных заведениях.
В Днепре заметили очень дорогой суперкар Lamborghini Huracan.
Большая часть старых кинотеатров Днепре либо снесена либо в их зданиях находятся другие заведения. Большая часть залов были закрыты еще в середине 1990-х и так не смогли «восстановиться» со временем, часть исчезла еще раньше.
Сегодня, 27 мая, город Никополь в очередной раз оказался под вражеским обстрелом, вследствие чего на одном из предприятий города возник пожар.
В Днепре в районе рынка "Нагорка" возле проспекта Науки могут построить 13-этажный ЖК.
Севастопольский парк в Днепре облюбовали неизвестные "колдуны".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!