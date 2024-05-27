Как жителям Днепра сделать запрос на подготовку бумажных документов в ПФУ: инструкция 2024

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно, чтобы заказать документы.
Для подачи запроса для подготовки бумажных документов необходимо войти в личный кабинет на портале ПФУ. Авторизоваться при этом можно сразу с помощью нескольких способов: BankID, «Дія. Підпис» или с помощью квалифицированной электронной подписи.
В разделе «Коммуникации с ПФУ» необходимо выбрать пункт «Запрос на подготовку бумажных документов». Далее следует заполнить обязательные поля и при необходимости добавить скан-копии необходимых бумах.
После – нажать кнопку «Отправить в ПФУ».
Информация о том, что документы готовы будет отображена в разделе «Мои обращения».
Помимо этого, ПФУ по желанию может уведомить его о том, что документы сделаны с помощью электронной или обычной почты. Там будет информация о том, где и когда можно получить документы в бумажном виде.
Для того, чтобы забрать документы в сервисном центре ПФУ необходимо предьявить документы, удостоверяющие личность.
ПФУ может предоставить в бумажном виде справки с места работы, архивные документы об обучении, службе в армии, рождении детей или информацию с электронной трудовой книжки, справки об уплате ЕСВ и другие документы.
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