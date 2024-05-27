Как жителям Днепра сделать запрос на подготовку бумажных документов в ПФУ: инструкция 2024

Жителям Днепра для получения ряда услуг часто нужно предъявить ряд документов в бумажном виде. Можно отправить запрос в ПФУ на подготовку бумажных документов и в определенный день приехать за ними в сервисный центр. Таким образом можно заказать выписки из системы персонифицированного учета или выписки из личного дела пенсионера.

Журналисты dnepr.info узнали, что нужно, чтобы заказать документы.

Как отправить запрос

Для подачи запроса для подготовки бумажных документов необходимо войти в личный кабинет на портале ПФУ. Авторизоваться при этом можно сразу с помощью нескольких способов: BankID, «Дія. Підпис» или с помощью квалифицированной электронной подписи.

В разделе «Коммуникации с ПФУ» необходимо выбрать пункт «Запрос на подготовку бумажных документов». Далее следует заполнить обязательные поля и при необходимости добавить скан-копии необходимых бумах.

После – нажать кнопку «Отправить в ПФУ».

Информация о том, что документы готовы будет отображена в разделе «Мои обращения».

Помимо этого, ПФУ по желанию может уведомить его о том, что документы сделаны с помощью электронной или обычной почты. Там будет информация о том, где и когда можно получить документы в бумажном виде.

Для того, чтобы забрать документы в сервисном центре ПФУ необходимо предьявить документы, удостоверяющие личность.

Какие документы можно получить

ПФУ может предоставить в бумажном виде справки с места работы, архивные документы об обучении, службе в армии, рождении детей или информацию с электронной трудовой книжки, справки об уплате ЕСВ и другие документы.

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