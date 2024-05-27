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  • Заставили убирать собачье дерьмо: в Днепре у АТБ произошел странный конфликт

Заставили убирать собачье дерьмо: в Днепре у АТБ произошел странный конфликт

Сегодня 16:12
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В супермаркете АТБ в Днепре произошел странный конфликт между охранником и покупателем.

Новости Днепра про Заставили убирать собачье дерьмо: в Днепре у АТБ произошел странный конфликт

Недавно в одном из АТБ Днепра девушку, зашедшую в магазин со своим четырехлапым любимцем, заставили убирать собачьи экскременты, пишет тг-канал «Днепр Сейчас».

Как рассказали очевидцы, девушка зашла в продуктовый магазин АТБ вместе с собакой, которая не удержалась и сходила в туалет среди торгового зала.

Она над этим посмеялась и пошла на кассу. Охранники, увидев это, заставили ее убрать за своим животным, – рассказывают свидетели конфликта.

Клиентка сначала отказывалась убирать за своей собакой, но затем выполнила просьбу охранников.

В комментариях люди встали на сторону охранников. Днепряне отмечают, что продуктовый магазин не место для животных, однако если кто-нибудь из посетителей и зашел внутрь со своим любимцем, то они должны следить за его поведением.

В Европе с собаками можно почти всюду. Но убирать за ними – это обязательно, везде! Потому что штрафуют очень строго. А у нас есть только надежда на совесть хозяев собак, потому что власти безразлично, — отмечают днепряне.

Как законом регулируется выгул животных?

В Украине хозяева животных должны соблюдать ряд правил.

Вопросы обращения с животными и уборкой за ними хозяевами регулируются Законом Украины «О благоустройстве населенных пунктов». В законе отмечается, что каждый населенный пункт может установить собственные условия и запреты, но некоторые из них общеприняты:

  • выводить собак за пределы квартиры/дома можно только на поводке, собак так называемых опасных пород еще и в наморднике;
  • снимать поводок можно только на специальных площадках для выгула животных;
  • хозяин должен обеспечить безопасность своего животного и других людей;

Законом предусмотрено, что владелец животного, или тот, кто его выгуливает, должен убирать экскременты за своими любимцам в подъездах, на тротуарах и других местах общего пользования; исключение – владельцы собак-поводырей.

Также нельзя заходить с животными в общественные места (места питания, магазины, кинотеатры и т.д.). Исключение – посещение специализированных магазинов и заведений для животных и сопровождения собаками-поводырями.

Не желательно заходить с животными на детские или спортивные площадки, территории больниц, школ, других учебных заведений, а также запрещено купать собак/котов и других на территории городских пляжей в фонтанах.

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Новости Днепра про Заставили убирать собачье дерьмо: в Днепре у АТБ произошел странный конфликтУкраїнська Новости Днепра про Заставили убирать собачье дерьмо: в Днепре у АТБ произошел странный конфликтРусский

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