На дорогах Днепра заметили уникальный суперкар (ВИДЕО)

В Днепре заметили очень дорогой суперкар Lamborghini Huracan.

Lamborghini Huracan яркого салатового цвета увидели на дорогах города и сняли это на видео. Его опубликовали в соцсетях. Спортивный автомобиль итальянского происхождения стоит от 200 тысяч долларов. Автомобиль может разгоняться до 325 км/ч.

Также на видео заметен еще один дорогой суперкар – Mercedes AMG GT, стоимостью от 70 тысяч долларов. Его максимальная скорость – до 318 километров в час.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на полтора месяца сузят дорогу на Набережной Победы в двух местах..

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