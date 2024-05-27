На дорогах Днепра заметили уникальный суперкар (ВИДЕО)

Lamborghini Huracan яркого салатового цвета увидели на дорогах города и сняли это на видео. Его опубликовали в соцсетях. Спортивный автомобиль итальянского происхождения стоит от 200 тысяч долларов. Автомобиль может разгоняться до 325 км/ч.
Также на видео заметен еще один дорогой суперкар – Mercedes AMG GT, стоимостью от 70 тысяч долларов. Его максимальная скорость – до 318 километров в час.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на полтора месяца сузят дорогу на Набережной Победы в двух местах..
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