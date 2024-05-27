У Дніпрі на понад місяць звузять дорогу на Набережній Перемоги в двох місцях: деталі

Про це йдеться у проєктах розпорядження Дніпровської міської ради, які з’явилися на її сайті 17 травня.
Якщо розпорядження підпише мер, то у Дніпрі на Набережній Перемоги частково тимчасово звузять проїзну частину на двох ділянках дороги. Зазначається, що це треба зробити, аби комунальники відремонтували зливову каналізацію.
Роботи триватимуть понад місяць – ремонт запланований з 3 та 17 червня. Тимчасове звуження проїзної частини відбуватиметься на ділянках:
Зауважимо, що наразі підпишу міського голови Бориса Філатова на документах немає, тож можливі зміни.
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