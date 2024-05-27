У Дніпрі на понад місяць звузять дорогу на Набережній Перемоги в двох місцях: деталі

У Дніпрі запланували ремонти зливової каналізації на Набережній Перемоги.

Про це йдеться у проєктах розпорядження Дніпровської міської ради, які з’явилися на її сайті 17 травня.

Якщо розпорядження підпише мер, то у Дніпрі на Набережній Перемоги частково тимчасово звузять проїзну частину на двох ділянках дороги. Зазначається, що це треба зробити, аби комунальники відремонтували зливову каналізацію.

Роботи триватимуть понад місяць – ремонт запланований з 3 та 17 червня. Тимчасове звуження проїзної частини відбуватиметься на ділянках: