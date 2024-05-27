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  • У Дніпрі на понад місяць звузять дорогу на Набережній Перемоги в двох місцях: деталі

У Дніпрі на понад місяць звузять дорогу на Набережній Перемоги в двох місцях: деталі

Сьогодні 12:00
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У Дніпрі запланували ремонти зливової каналізації на Набережній Перемоги.

Новости Днепра про У Дніпрі на понад місяць звузять дорогу на Набережній Перемоги в двох місцях: деталі

Про це йдеться у проєктах розпорядження Дніпровської міської ради, які з’явилися на її сайті 17 травня. 

Якщо розпорядження підпише мер, то у Дніпрі на Набережній Перемоги частково тимчасово звузять проїзну частину на двох ділянках дороги. Зазначається, що це треба зробити, аби комунальники відремонтували зливову каналізацію.

Роботи триватимуть понад місяць – ремонт запланований з 3 та 17 червня. Тимчасове звуження проїзної частини відбуватиметься на ділянках:

  • від бульвару Слави до будинку №134 по вулиці Набережній Перемоги з 3 червня;
  • від будинку №65 по вулиці Яружній до будинку №10к по вулиці Набережна Перемоги з 17 червня.

Зауважимо, що наразі підпишу міського голови Бориса Філатова на документах немає, тож можливі зміни. 

 

Новости Днепра про У Дніпрі на понад місяць звузять дорогу на Набережній Перемоги в двох місцях: деталі

Новости Днепра про У Дніпрі на понад місяць звузять дорогу на Набережній Перемоги в двох місцях: деталі

 
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Новости Днепра про У Дніпрі на понад місяць звузять дорогу на Набережній Перемоги в двох місцях: деталіУкраїнська

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