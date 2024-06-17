Які записи з електронної трудової книжки будуть зараховані до стажу: як їх перевірити

Електронна трудова книжка – це цифровий варіант паперового документа. Її запровадили в Україні не лише для зменшення паперового документообігу в країні, а й для того, щоб працівник завжди мав доступ до даних про свою трудову діяльність та напрацьований страховий стаж. Оцифрувати трудову книжку може як роботодавець, і сам її власник. Перед оцифровуванням документа необхідно ретельно перевірити правильність написання інформації, наявність необхідних підписів та печаток.

Журналісти dnepr.info дізнались, як правильно це робити і що необхідно перевіряти насамперед.

Саме від правильності заповнення трудової книжки залежить те, яким буде страховий стаж її власника, порядок у документах впливає на суму пенсії та вихід на заслужений відпочинок.

Перевірити особисті дані

Перше, що має перевірити власник оцифрованої трудової книжки – це правильність написання даних: прізвища, імені, по батькові. Вони мають бути вказані повністю, а не ініціалами та без скорочень. Відповідати даним із паспорта має дата народження. Якщо власник трудової книжки змінював прізвище, то колишнє має бути закреслена однією рискою та поруч написана нове.

На внутрішній стороні обкладинки книжки (і її відсканованої копії) має бути зазначена інформація про документ на підставі якого виправлено запис, а також його реквізити: номер, дата видачі. Інформація має бути засвідчена підписом особи, уповноваженої установою та печаткою.

Перевірити титульний лист трудової

На титульному листі трудової книжки має бути підпис її власника, підпис відповідального за видачу цього документа на підприємстві, наявність печатки відділу кадрів установи або самого підприємства, на якому заповнювався трудовий.

Перевірити інформацію про роботу

У записах про прийом на роботу та звільнення має бути дата прийняття на роботу, назва підприємства, посади чи професії, а також номери та дати наказів про прийом та звільнення. Якщо назва установи за час роботи там співробітника змінювалася, то окремо має бути запис про її перейменування та вказано розпорядчий акт із номером та датою. При записі про звільнення має бути зазначене посилання на відповідну статтю закону. Також вона має бути засвідчена печатками організації.

Записи мають бути виконані без закреслення та виправлення.

Якщо є неточності: що робити

Якщо неточності виявлено в особистих даних – виправити їх може роботодавець. Якщо було зроблено запис із помилкою, але при цьому підприємство ліквідовано – виправити його може його правоприймач. Якщо воно ліквідоване та правоприймача немає – виправити дані можна у судовому порядку.

Де можна подивитися вже оцифровану трудову

Подивитися записи в електронному форматі із трудової книжки можна на порталі ПФУ в особистому кабінеті користувача.

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