У Дніпрі на даху паркінгу з’явився великий сад (фото)

На паркінгу ЖК Жуковський у Дніпрі з’явився сад.

Раніше на даху паркінгу у ЖК Жуковський був звичайний зелений газон. Тепер там ростуть різноманітні дерева, кущі та квіти. Створив сад голова ОСББ житлового комплексу Віталій Жмуренко разом з мешканцями.

Про це повідомили на сторінці “Urban Dnipro”.

Там показали, як виглядав дах паркінгу до озеленення та після.

“Віталій Жмуренко — голова ОСББ ЖК Жуковський. І він дуже крутий, бо вже кілька років покращує життя мешканців малими тактичними рішеннями. Рік тому планував озеленення на паркінгу в дворі — і ось результат. І таких ідей в нього багато, але обмежений бюджет на реалізацію. Проте, певен, з часом все буде. Бажаю всім такого голову ОСББ, якому не байдуже! Який не стриже внески і мутить схеми, а горить життям будинку”, – поділився адміністратор “Urban Dnipro”.

Нагадаємо, раніше ми також писали, що у центрі Дніпра віддадуть в оренду їдальню одного із вишів.

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