У Дніпрі на даху паркінгу з’явився великий сад (фото)

Раніше на даху паркінгу у ЖК Жуковський був звичайний зелений газон. Тепер там ростуть різноманітні дерева, кущі та квіти. Створив сад голова ОСББ житлового комплексу Віталій Жмуренко разом з мешканцями.
Про це повідомили на сторінці “Urban Dnipro”.
Там показали, як виглядав дах паркінгу до озеленення та після.
“Віталій Жмуренко — голова ОСББ ЖК Жуковський. І він дуже крутий, бо вже кілька років покращує життя мешканців малими тактичними рішеннями. Рік тому планував озеленення на паркінгу в дворі — і ось результат. І таких ідей в нього багато, але обмежений бюджет на реалізацію. Проте, певен, з часом все буде. Бажаю всім такого голову ОСББ, якому не байдуже! Який не стриже внески і мутить схеми, а горить життям будинку”, – поділився адміністратор “Urban Dnipro”.
Нагадаємо, раніше ми також писали, що у центрі Дніпра віддадуть в оренду їдальню одного із вишів.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вдень, 17 червня, у Кривому Розі автівка збила 12-річну…
Університетську їдальню в центрі Дніпра здадуть в оренду.
У Дніпрі шукають родину для шістьох дітей.
У Дніпрі патрульні піймали підлітків, які ганяли по місту на…