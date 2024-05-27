Стало відомо, де в Дніпрі сьогодні будуть проблеми з водою: адреси

За повідомленням Дніпровської міської ради, згідно зауважень жителів Дніпра про проблеми з водопостачанням, сьогодні, 27 квітня, будуть перевірятися мережі.

Комунальні служби перевірять та вирішать проблеми з водою сьогодні за такими адресами:

– вул. Алана Шепарда, 13. Скарга: низький тиск води;

– Діївка, 1. Скарга: саме увечері зникає вода;

– пров. Донбаський, 14. Скарга: низький тиск води;

– вул. Лівобережна 18. Скарга: низький тиск води;

– пров. Народний, 2. Скарга: пропадає вода.

Також, станом на 09:45 КП “Дніпроводоканал” повідомив про зниження тиску на верхній поверхах:

проспекту Богдана Хмельницького, 34, 38, 36;

вулиця Будівельників,12, 14, 14-А, 14-Б;

вулиця Фабрично -Заводська,3, 3-А, 18.

вулиці Терещенківська, 23 – 27;

Донецьке шосе, 104 – 116;

вулиця Богомаза, 186 – 200;

вулиця Терещенківська, 23 – 27;

провулок Софії Крушельницької, 5 – 20.

А також припинено водопостачання у зв’язку з проведенням аварійних робіт по провулку Енергетичний, 6, 8, 9, 11.

Також ми писали, що у Дніпрі боржникам продовжують відключати воду: адреси.

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