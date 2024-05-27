Стало відомо, де в Дніпрі сьогодні будуть проблеми з водою: адреси

Комунальні служби перевірять та вирішать проблеми з водою сьогодні за такими адресами:
– вул. Алана Шепарда, 13. Скарга: низький тиск води;
– Діївка, 1. Скарга: саме увечері зникає вода;
– пров. Донбаський, 14. Скарга: низький тиск води;
– вул. Лівобережна 18. Скарга: низький тиск води;
– пров. Народний, 2. Скарга: пропадає вода.
Також, станом на 09:45 КП “Дніпроводоканал” повідомив про зниження тиску на верхній поверхах:
А також припинено водопостачання у зв’язку з проведенням аварійних робіт по провулку Енергетичний, 6, 8, 9, 11.
Також ми писали, що у Дніпрі боржникам продовжують відключати воду: адреси.
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