У Кривому Розі авто збило 12-річну дитину

Аварія сталася на Східному-2. За попередньою інформацією, 12-річна дівчинка переходила дорогу в не дозволеному місці. Одна з автівок, що їхала попереду, встигла об’їхати дитину. Однак водій іншого авто Daewoo не зреагував і школярка вдарилася головою об лобове скло.
Дівчинку забрали з травмами до лікарні, повідомляє “Свої Кривий Ріг”.
На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 13-річний юнак катав в авто свого 12-річного друга.
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