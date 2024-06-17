У Кривому Розі авто збило 12-річну дитину

Сьогодні вдень, 17 червня, у Кривому Розі автівка збила 12-річну дівчинку.

Аварія сталася на Східному-2. За попередньою інформацією, 12-річна дівчинка переходила дорогу в не дозволеному місці. Одна з автівок, що їхала попереду, встигла об’їхати дитину. Однак водій іншого авто Daewoo не зреагував і школярка вдарилася головою об лобове скло.

Дівчинку забрали з травмами до лікарні, повідомляє “Свої Кривий Ріг”.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють всі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 13-річний юнак катав в авто свого 12-річного друга.

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