“Порадійте за румунів”: мер Дніпра пояснив, чому поразка збірної України на матчі проти Румунії це “не трагедія”

На програш української збірної в першому матчі відреагував мер Дніпра.

У першому матчі збірна України розгромно програла команді Румунії з рахунком 3:0. Ця новина неабияк засмутила і футбольних вболівальників, й інших далеких від футболу українців. Після третього голу, забитого у ворота української команди, не витримала навіть трансляція. Глядачі, які спостерігали за матчем за допомогою сервісу Megogo повідомляли про збій. Багато хто не зміг додивитися гру до кінця.

Згодом у компанії перерваний показ пояснили “погодними умовами”. Нібито через це стався технічний збій в мережі доставки контенту.

Відреагував на програш збірної й мер Дніпра Борис Філатов.

Не бачу жодної трагедії в тому, що наша збірна розгромно програла румунам. Бо ніколи не дивився футбол та не розумів, нащо до нього така увага. І чому взагалі 22 хлопці з мʼячиком мають отримувати шалені гроші. Більше, наприклад, за науковців чи тих, хто рятує людям життя, – зазначив Філатов.

Філатов закликав українців порадіти за румунів, хоча б тому, що вони цій війні вони, мабуть, серед тих, хто допомагає нам чи не найбільше.

Без зайвого піару та слів. Вони на це заслуговують, – написав Філатов у своєму телеграм-каналі.

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