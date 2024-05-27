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У Дніпрі на Набережній Перемоги збирається величезний затор: що сталося (ВІДЕО)

Сьогодні 08:36
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У Дніпрі сьогодні, 27 травня, на Набережній Перемоги сталося ДТП за участі автомобілей "Peugeot" та "Жигулі".

Про це повідомляють кореспонденти dnepr.info

Станом на 08:40 рух у бік міста ускладнений. На місце події прибула патрульна поліція. Деталі з’ясовуються.

Раніше ми писали, що у Дніпрі легковик врізався в MAN дорожньої служби: стався вибух, загинув оператор вантажівки.

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#видео ДТП #
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