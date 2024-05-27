В Днепре более чем месяц сузят дорогу на Набережной Победы в двух местах: детали

В Днепре запланированы ремонты ливневой канализации на Набережной Победы.

Об этом говорится в проектах распоряжения Днепровского городского совета, появившихся на его сайте 17 мая.

Если распоряжение подпишет мэр, то в Днепре на Набережной Победы частично сузят проезжую часть двух участков дороги. Отмечается, что это нужно сделать, чтобы коммунальщики отремонтировали ливневую канализацию.

Работы продлятся более месяца — ремонт запланирован с 3 и 17 июля. Временное сужение проезжей части будет происходить на участках:

от бульвара Славы до дома №134 по улице Набережной Победы с 3 июня;

от дома №65 по улице Яружной до дома №10к по улице Набережная Победы с 17 июня;

Заметим, что сейчас подписи городского голову Бориса Филатова на документах нет, так что возможны изменения.