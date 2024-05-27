В Днепре более чем месяц сузят дорогу на Набережной Победы в двух местах: детали

Об этом говорится в проектах распоряжения Днепровского городского совета, появившихся на его сайте 17 мая.
Если распоряжение подпишет мэр, то в Днепре на Набережной Победы частично сузят проезжую часть двух участков дороги. Отмечается, что это нужно сделать, чтобы коммунальщики отремонтировали ливневую канализацию.
Работы продлятся более месяца — ремонт запланирован с 3 и 17 июля. Временное сужение проезжей части будет происходить на участках:
Заметим, что сейчас подписи городского голову Бориса Филатова на документах нет, так что возможны изменения.
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