Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре более чем месяц сузят дорогу на Набережной Победы в двух местах: детали

В Днепре более чем месяц сузят дорогу на Набережной Победы в двух местах: детали

Сегодня 12:00
просмотров

В Днепре запланированы ремонты ливневой канализации на Набережной Победы.

Новости Днепра про В Днепре более чем месяц сузят дорогу на Набережной Победы в двух местах: детали

Об этом говорится в проектах распоряжения Днепровского городского совета, появившихся на его сайте 17 мая.

Если распоряжение подпишет мэр, то в Днепре на Набережной Победы частично сузят проезжую часть двух участков дороги. Отмечается, что это нужно сделать, чтобы коммунальщики отремонтировали ливневую канализацию.

Работы продлятся более месяца — ремонт запланирован с 3 и 17 июля. Временное сужение проезжей части будет происходить на участках:

  • от бульвара Славы до дома №134 по улице Набережной Победы с 3 июня;
  • от дома №65 по улице Яружной до дома №10к по улице Набережная Победы с 17 июня;

Заметим, что сейчас подписи городского голову Бориса Филатова на документах нет, так что возможны изменения.

 

Новости Днепра про В Днепре более чем месяц сузят дорогу на Набережной Победы в двух местах: детали

Новости Днепра про В Днепре более чем месяц сузят дорогу на Набережной Победы в двух местах: детали

Новости Днепра про В Днепре более чем месяц сузят дорогу на Набережной Победы в двух местах: деталиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре более чем месяц сузят дорогу на Набережной Победы в двух местах: деталиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Безопасно ли кататься на аттракционах на Монастырском острове в Днепре: результаты проверки
    Новости Днепра
    Сегодня 12:29
    Безопасно ли кататься на аттракционах на Монастырском острове в Днепре: результаты проверки

    В Днепре проверили аттракционы на Монастырском острове.

    Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:23
    Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)

    Один из самых известных стадионов в Украине – «Днепр-Арена». Сборная…

    В Днепр на два дня вернется пыль из Сахары: ожидать ли «грязных» дождей
    Новости Днепра
    Сегодня 10:42
    В Днепр на два дня вернется пыль из Сахары: ожидать ли «грязных» дождей

    Синоптики предупредили о возвращении пыли, которую к нам принесет ветер…

    Стало известно, где в Днепре сегодня будут проблемы с водой: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 09:45
    Стало известно, где в Днепре сегодня будут проблемы с водой: адреса

    По сообщению Днепровского городского совета, согласно замечаниям жителей Днепра о…

    Последние новости

    Безопасно ли кататься на аттракционах на Монастырском острове в Днепре: результаты проверки
    Безопасно ли кататься на аттракционах на Монастырском острове в Днепре: результаты проверки

    В Днепре проверили аттракционы на Монастырском острове.

    Сегодня 12:29
    2
    просмотров
    Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)
    Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)

    Один из самых известных стадионов в Украине – «Днепр-Арена». Сборная страны тут не раз проводила домашние матчи. На месте, где сегодня находится самый современный футбольный стадион города когда-то было городское кладбище.

    Сегодня 12:23
    0
    просмотров
    В Днепре расконсервировали уникальный фонтан-водопад
    В Днепре расконсервировали уникальный фонтан-водопад

    В Днепре снова заработал 17-метровый фонтан-водопад "Порог Ревучий" на Монастырском острове.

    Сегодня 12:08
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина сбежал из «скорой», чтобы отомстить жене, ударившей его ножом
    На Днепропетровщине мужчина сбежал из «скорой», чтобы отомстить жене, ударившей его ножом

    Инцидент произошел в Никопольском районе.

    Сегодня 11:28
    2
    просмотров
    В Днепре задержали водителя, врезавшегося в грузовик и сбившего насмерть его оператора: комментарий полиции
    В Днепре задержали водителя, врезавшегося в грузовик и сбившего насмерть его оператора: комментарий полиции

    Водителя, который ночью 25 мая спровоцировал смертельное дорожное происшествие, задержала полиция.

    Сегодня 10:57
    0
    просмотров
    В Днепр на два дня вернется пыль из Сахары: ожидать ли «грязных» дождей
    В Днепр на два дня вернется пыль из Сахары: ожидать ли «грязных» дождей

    Синоптики предупредили о возвращении пыли, которую к нам принесет ветер из пустыни Сахара.

    Сегодня 10:42
    0
    просмотров
    Стало известно, где в Днепре сегодня будут проблемы с водой: адреса
    Стало известно, где в Днепре сегодня будут проблемы с водой: адреса

    По сообщению Днепровского городского совета, согласно замечаниям жителей Днепра о проблемах с водоснабжением, сегодня, 27 апреля, будут проверяться сети.

    Сегодня 09:45
    5
    просмотров
    В Днепре на Набережной Победы собирается огромная пробка: что произошло (ВИДЕО)
    В Днепре на Набережной Победы собирается огромная пробка: что произошло (ВИДЕО)

    В Днепре сегодня, 27 мая, на Набережной Победы произошло ДТП с участием автомобилей "Peugeot" и "Жигули".

    Сегодня 08:36
    6
    просмотров
    Было украшено большими часами: как раньше выглядело футкристическое здание АТС в Днепре (ФОТО)
    Было украшено большими часами: как раньше выглядело футкристическое здание АТС в Днепре (ФОТО)

    Здание бывшей автоматизированной телефонной станции – одна из исторических архитектурных достопримечательностей Днепра, о которой не все знают.

    Сегодня 07:45
    6
    просмотров
    Был одет в черное: в Днепре разыскивают подростка
    Был одет в черное: в Днепре разыскивают подростка

    В Днепре полиция разыскивает 17-летнего Панкратьева Артема.

    Сегодня 06:54
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх