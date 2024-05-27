До Дніпра на два дні повернеться пил з Сахари: чи очікувати “брудних” дощів

Синоптики попередили про повернення хмари пилу, яку до нас принесе вітер з пустелі Сахара.

Найближчими днями в Україні може спостерігатися помутніння неба, яке спричинене приходом хмари пилу із пустелі Сахара. У деяких регіонах згодом випадуть “брудні” дощі. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

Пил з Сахари накриє і Дніпропетровщину. Очікується, що упродовж двох днів, 27 та 28 травня, пилова хмара прийде на територію України.

Можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабковиражених “брудних дощів, – зазначив Ігор Кібальчич.

У Дніпрі та області “брудних” дощів цього разу може не бути, адже синоптики не прогнозують опадів найближчими днями. У регіоні буде суха та спекотна погода. У ці дні варто рідше відкривати вікна, аби пилюка не забралася до домівок.

Нагадаємо, пил із Сахари вже накривав Дніпропетровщину. Тоді кілька днів небо було затягнуте димкою, а потім випали “кольорові дощі”, які забруднили автомобілі. Ми раніше розповідали, звідки беруться пилові бурі та як вони впливають на якість повітря у Дніпрі.