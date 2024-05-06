В Днепре продолжают отключать воду должникам: адреса на 7-10 мая

Сумма задолженности по этим адресам составляет 1 573 488,12 грн.

КП «Днепрводоканал» продолжает ограничивать услуги водоснабжения должникам. Так, с 7 по 10 мая специализированная бригада по отключению будет работать в следующих районах города:

Чечеловский,

Индустриальный,

Шевченковский.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Важно: отключение также будет проведено должникам многоквартирных домов.

С графиком и адресами можно ознакомиться ниже или по ссылке на сайте КП.

Сумма задолженности перед нашим предприятием по этим адресам составляет 1 573 488,12 грн. Чтобы не остаться без воды, просим должников срочно погасить долги. КП «Днепрводоканал» идет навстречу потребителям, которые имеют финансовые трудности, предлагая им заключить договор на реструктуризацию. Для получения разъяснений обращайтесь в Центры абонентских услуг ООО «ЕРЦ КП», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес.

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