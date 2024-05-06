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  • Від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл: у Дніпрі на Космічній встановлюють колесовідбійний брус (ФОТО)

Від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл: у Дніпрі на Космічній встановлюють колесовідбійний брус (ФОТО)

Сьогодні 10:00
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Кількість лобових зіткнень має звестись до 0!

Новости Днепра про Від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл: у Дніпрі на Космічній встановлюють колесовідбійний брус (ФОТО)

У Дніпрі дорожники продовжують встановлювати колесовідбійний брус, щоб звести аварії з лобовим зіткненням до 0. Нині його монтують на вулиці Космічній, адже через те, що ця ділянка має великий ухил і вигини дорожнього покриття, тут трапляється чи не найбільше аварій.

Про це повідомили у Дніпровській міськраді.

Зазначається, що брус змонтують від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл – це ділянка довжиною приблизно 600-650 метрів.

Новости Днепра про Від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл: у Дніпрі на Космічній встановлюють колесовідбійний брус (ФОТО)

Новости Днепра про Від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл: у Дніпрі на Космічній встановлюють колесовідбійний брус (ФОТО)

Це найбільш аварійна ділянка, бо тут багато поворотів, які обмежують бачення транспорту, який рухається попереду або назустріч. Через це ми отримували дуже багато звернень від містян. Тож разом з патрульною поліцією та департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради ми розробили схему організації дорожнього руху. Згідно з нею і проводимо роботи. Плануємо завершити їх впродовж двох тижнів, – розповіла начальниця управління з благоустрою міста департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Світлана Літвінова.

Новости Днепра про Від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл: у Дніпрі на Космічній встановлюють колесовідбійний брус (ФОТО)

Новости Днепра про Від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл: у Дніпрі на Космічній встановлюють колесовідбійний брус (ФОТО)

Новости Днепра про Від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл: у Дніпрі на Космічній встановлюють колесовідбійний брус (ФОТО)

Зазначимо, у нашому місті встановлюють колесовідбійний брус європейського зразка. Він отримує високі оцінки щодо безпечності вже протягом кількох років. Його та інші бруси світу щорічно за допомогою краш-тесту перевіряє найбільша громадська організація автомобілістів Німеччини ADAC. На сьогодні більш ніж на 20 вулицях Дніпра, де є цей брус, аварії з лобовим зіткненням зведені до нуля.

На сьогодні брус є на головних артеріях Дніпра: це Сонячна набережна, Набережна Перемоги, Набережна Заводська, проспект Слобожанський, проспект Дмитра Яворницького, проспект Науки та інші. У планах – правобережна розв’язка Кайдацького мосту для того, аби унеможливити «виліт» автомобільного транспорту з відкосів мосту. Але все буде залежати від фінансування, – додала Світлана Літвінова.

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Новости Днепра про Від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл: у Дніпрі на Космічній встановлюють колесовідбійний брус (ФОТО)Українська

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