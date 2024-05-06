Від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл: у Дніпрі на Космічній встановлюють колесовідбійний брус (ФОТО)

Кількість лобових зіткнень має звестись до 0!

У Дніпрі дорожники продовжують встановлювати колесовідбійний брус, щоб звести аварії з лобовим зіткненням до 0. Нині його монтують на вулиці Космічній, адже через те, що ця ділянка має великий ухил і вигини дорожнього покриття, тут трапляється чи не найбільше аварій.

Про це повідомили у Дніпровській міськраді.

Зазначається, що брус змонтують від просп. Праці і до повороту на ж/м Сокіл – це ділянка довжиною приблизно 600-650 метрів.

Це найбільш аварійна ділянка, бо тут багато поворотів, які обмежують бачення транспорту, який рухається попереду або назустріч. Через це ми отримували дуже багато звернень від містян. Тож разом з патрульною поліцією та департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради ми розробили схему організації дорожнього руху. Згідно з нею і проводимо роботи. Плануємо завершити їх впродовж двох тижнів, – розповіла начальниця управління з благоустрою міста департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Світлана Літвінова.

Зазначимо, у нашому місті встановлюють колесовідбійний брус європейського зразка. Він отримує високі оцінки щодо безпечності вже протягом кількох років. Його та інші бруси світу щорічно за допомогою краш-тесту перевіряє найбільша громадська організація автомобілістів Німеччини ADAC. На сьогодні більш ніж на 20 вулицях Дніпра, де є цей брус, аварії з лобовим зіткненням зведені до нуля.

На сьогодні брус є на головних артеріях Дніпра: це Сонячна набережна, Набережна Перемоги, Набережна Заводська, проспект Слобожанський, проспект Дмитра Яворницького, проспект Науки та інші. У планах – правобережна розв’язка Кайдацького мосту для того, аби унеможливити «виліт» автомобільного транспорту з відкосів мосту. Але все буде залежати від фінансування, – додала Світлана Літвінова.

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