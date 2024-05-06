В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем дело

После последнего смертельного ДТП на 12 квартале, когда женщину переехала фура, в соцсети разгорелась дискуссия о том, нужно ли перенести трамвайную остановку возле БК «Шинник».
В Facebook-сообществе «12 квартал» житель Днепра Виталий предложил расположить остановку в более безопасном месте, чуть дальше от опасного перекрестка.
По мнению Виталия, имеющееся место для посадки/высадки пассажиров трамвая опасно для них.
Каждый год на этой остановке и перекрестке происходит множество несчастных случаев с летальным исходом. Очередная трагическая ситуация произошла недавно, когда водитель фуры заловил женщину до смерти. Водитель не увидел, как женщина переходила дорогу к трамваю, что повлекло еще одну потерю человеческой жизни, — написал горожанин.
Прежде всего, по мнению Виталия, нужно перенести остановку на безопасное расстояние перед пешеходным переходом, а именно:
Однако не все разделяют мнение Виталия. В комментариях разгорелась пылкая дискуссия. Люди отмечают, что последнее смертельное ДТП не связано с расположением остановки трамвая, а случилось из-за того, что женщина нарушила ПДД и пошла на красный свет.
Днепряне уверены, что остановка расположена в удобном месте, а ее перенос ни на что не повлияет, если пешеходы и водители не начнут соблюдать правила дорожного движения.
В то же время, в комментариях отметили, что раньше остановка была в другом месте и таких проблем не было.
60 лет назад эта остановка была немного за перекрестком. Не надо было бежать с одной остановки на другую, когда увидишь трамвай. Стояли себе спокойно и ждали! Следующая тоже была за перекрестком за 152-й дивизией. Там останавливались оба трамвая, — пишет днепрянка Наталья.
Дискуссия продолжается до сих пор.
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