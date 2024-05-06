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  • В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем дело

В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем дело

Сегодня 14:10
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Жители Днепра предлагают перенести трамвайную остановку с "аварийного" перекрестка.

Новости Днепра про В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем дело

После последнего смертельного ДТП на 12 квартале, когда женщину переехала фура, в соцсети разгорелась дискуссия о том, нужно ли перенести трамвайную остановку возле БК «Шинник».

В Facebook-сообществе «12 квартал» житель Днепра Виталий предложил расположить остановку в более безопасном месте, чуть дальше от опасного перекрестка.

По мнению Виталия, имеющееся место для посадки/высадки пассажиров трамвая опасно для них.

Каждый год на этой остановке и перекрестке происходит множество несчастных случаев с летальным исходом. Очередная трагическая ситуация произошла недавно, когда водитель фуры заловил женщину до смерти. Водитель не увидел, как женщина переходила дорогу к трамваю, что повлекло еще одну потерю человеческой жизни, — написал горожанин.

Что предлагает автор обращения?

Прежде всего, по мнению Виталия, нужно перенести остановку на безопасное расстояние перед пешеходным переходом, а именно:

  • разместить остановку транспорта перед пешеходным переходом на безопасном расстоянии от перекрестка, чтобы обеспечить необходимый угол обзора для водителей и пешеходов;
  • установить на оживленных перекрестках без светофоров знак «стоп» вместе со знаком «пешеходный переход», а также повысить штрафы для водителей, проигнорирующих эти знаки;
  • сделать соответствующую дорожную разметку;

Однако не все разделяют мнение Виталия. В комментариях разгорелась пылкая дискуссия. Люди отмечают, что последнее смертельное ДТП не связано с расположением остановки трамвая, а случилось из-за того, что женщина нарушила ПДД и пошла на красный свет.

Днепряне уверены, что остановка расположена в удобном месте, а ее перенос ни на что не повлияет, если пешеходы и водители не начнут соблюдать правила дорожного движения.

Новости Днепра про В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем дело

В то же время, в комментариях отметили, что раньше остановка была в другом месте и таких проблем не было.

60 лет назад эта остановка была немного за перекрестком. Не надо было бежать с одной остановки на другую, когда увидишь трамвай. Стояли себе спокойно и ждали! Следующая тоже была за перекрестком за 152-й дивизией. Там останавливались оба трамвая, — пишет днепрянка Наталья.

Дискуссия продолжается до сих пор.

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Новости Днепра про В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем делоУкраїнська Новости Днепра про В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем делоРусский

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