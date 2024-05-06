Вибух у Дніпрі 6 травня: з’явилися подробиці від військових - Днепр Инфо
Вибух у Дніпрі 6 травня: з’явилися подробиці від військових
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Сегодня 13:11

В ОВА розповіли, чому жителі Дніпра могли чути звук вибуху.
Новости Днепра про Вибух у Дніпрі 6 травня: з'явилися подробиці від військових

фото ілюстративне 

У Дніпрі 6 травня чули звук схожий на вибух.

Як повідомив керівник ОВА Сергій Лисак, над Дніпропетровщиною знищили ворожу ракету. Очільник облради Микола Лукашук уточнив, що збиття відбулося над Синельниківський районом. 

Бійці ПК “Схід” також підтвердили роботи протиповітряної оборони. Було знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69.

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Новости Днепра про Вибух у Дніпрі 6 травня: з'явилися подробиці від військовихУкраїнська

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