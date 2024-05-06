Взрыв в Днепре 6 мая: появились подробности от военных

Бойцы ПК «Схід» также подтвердили работу противовоздушной обороны. Была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Как сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, над Днепропетровщиной уничтожили вражескую ракету. Глава облсовета Николай Лукашук уточнил, что сбитие произошло над Синельниковским районом.

В Днепре 6 мая слышали звук, похожий на взрыв.

В ОВА рассказали, почему жители Днепра могли слышать звук взрыва.

Сегодня в Днепре пожарные спасли двух человек из горящего дома.

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В небе над Днепром заметили интересный знак из облаков.

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