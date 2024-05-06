Взрыв в Днепре 6 мая: появились подробности от военных

В Днепре 6 мая слышали звук, похожий на взрыв.
Как сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, над Днепропетровщиной уничтожили вражескую ракету. Глава облсовета Николай Лукашук уточнил, что сбитие произошло над Синельниковским районом.
Бойцы ПК «Схід» также подтвердили работу противовоздушной обороны. Была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69.
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