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Взрыв в Днепре 6 мая: появились подробности от военных

Сегодня 13:11
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В ОВА рассказали, почему жители Днепра могли слышать звук взрыва.
Новости Днепра про Взрыв в Днепре 6 мая: появились подробности от военных

фото условное

В Днепре 6 мая слышали звук, похожий на взрыв.

Как сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, над Днепропетровщиной уничтожили вражескую ракету. Глава облсовета Николай Лукашук уточнил, что сбитие произошло над Синельниковским районом.

Бойцы ПК «Схід» также подтвердили работу противовоздушной обороны. Была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69.

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