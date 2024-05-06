Житель Кривого Рога украл из магазина десять шоколадок и бутылку «Живчика»

В Кривом Роге задержали вора сладостей.

На днях один из продуктовых магазинов в Криворожском районе пытались ограбить. Как сообщили в полиции охраны, 34-летний житель Кривого Рога украл с прилавка сладости.

О попытке кражи сообщила продавщица, которая заметив, что покупатель не рассчитался за товар, нажала тревожную кнопку вызова полиции. Через несколько минут на место приехал наряд охраны.

Оказалось, что мужчина украл с прилавка 10 шоколадок и бутылку «Живчика». Украденные товары нашли в рюкзаке подозреваемого. Неоплаченные сладости вернули продавщице, а вора задержали и забрали в отделение для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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