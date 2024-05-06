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У передмісті Дніпра нетвереза жінка посадила дитину за кермо квадроциклу: відео

Сьогодні 15:15
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У Telegram-каналах Дніпра шириться відео, на якому видно, як жінка з пляшкою в руках їздить трасою на квадроциклі з неповнолітньою дитиною за кермом.

Квадроцикл виїхав на зустрічну смугу, після чого між водієм автомобілю та жінкою виникла суперечка щодо дотримання ПДД. На слова “Моя сторона права” водій отримав відповідь: “А чого ж ти не виїхав на ліву?”.

Зверніть увагу на наслідки подібних порушень правил дорожнього руху!

  • Згідно ст. 126 ч. 2 КУпАП керування транспортним засобом неповнолітніми карається штрафом у розмірі від 510 грн до 595 грн.
  • Ст. 121 ч. 10 КУпАП – порушення правил перевезення дітей – штраф у розмірі 510 грн.
  • Ст. 130 ч. 1 КУпАП – керування транспортом у нетверезому стані – 17 тис.грн.
  • Ст. 121 ч. 5 КУпАП – порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами – 510 грн.
  • Ст. 122 ч. 2 КУпАП – виїзд на зустрічну смугу – 510 грн.

Будьте уважні на дорогах!

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Новости Днепра про У передмісті Дніпра нетвереза жінка посадила дитину за кермо квадроциклу: відеоУкраїнська Новости Днепра про У передмісті Дніпра нетвереза жінка посадила дитину за кермо квадроциклу: відеоРусский

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