На Дніпропетровщині відкрили ще одну Школу Супергероїв

На Дніпропетровщині продовжують вводити школи для супергероїв у лікарнях. Цього разу таку школу відкрили у Кривому Розі.

Повідомлення про це опублікувало Міністерство освіти та науки України. Окрім Кривого Рогу, у список увійшли Львів, Рівне та Вінниця.

Школа Супергероїв – це мережа безкоштовних шкіл з індивідуальними програмами для дітей, які знаходяться у лікарнях довгий час. На офіційному сайті державної установи “Школа Супергероїв” її керівниця Наталія Жилінська розповіла:

Ми маємо щодня повертати дітям дитинство і зацікавленість у навчанні навіть у лікарняних стінах. Навчити їх мріяти без меж і долати страхи. Водночас наша мета – сучасний ергономічний освітній простір у кожній українській лікарні, доступ до якісної освіти – кожному маленькому пацієнту. Школа Супергероїв – це не просто проєкт, це велика команда вчителів, вихователів, психологів, лікарів, батьків. Ми вдячні за підтримку і безмежно щасливі, що коло друзів для наших дітей стає більшим.

Наразі у Дніпрі у таких школах навчаються супергерої таких медичних закладів:

КП “Криворізький протитуберкульозний диспансер” Дніпропетровської обласної ради;

КП “Регіональний медичний центр родинного здоров’я” Дніпропетровської обласної ради.

Раніше ми писали, що у Дніпрі розконсервували унікальний фонтан-водоспад.

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