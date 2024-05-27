На Дніпропетровщині відкрили ще одну Школу Супергероїв

Повідомлення про це опублікувало Міністерство освіти та науки України. Окрім Кривого Рогу, у список увійшли Львів, Рівне та Вінниця.
Школа Супергероїв – це мережа безкоштовних шкіл з індивідуальними програмами для дітей, які знаходяться у лікарнях довгий час. На офіційному сайті державної установи “Школа Супергероїв” її керівниця Наталія Жилінська розповіла:
Ми маємо щодня повертати дітям дитинство і зацікавленість у навчанні навіть у лікарняних стінах. Навчити їх мріяти без меж і долати страхи. Водночас наша мета – сучасний ергономічний освітній простір у кожній українській лікарні, доступ до якісної освіти – кожному маленькому пацієнту. Школа Супергероїв – це не просто проєкт, це велика команда вчителів, вихователів, психологів, лікарів, батьків. Ми вдячні за підтримку і безмежно щасливі, що коло друзів для наших дітей стає більшим.
Наразі у Дніпрі у таких школах навчаються супергерої таких медичних закладів:
Раніше ми писали, що у Дніпрі розконсервували унікальний фонтан-водоспад.
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