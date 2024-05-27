Зірвався з висоти: на кар’єрі у Кривому Розі загинув відомий у місті барбер

У Кривому Розі на Дніпропетровщині загинув відомий барбер.

Загинув відомий у Кривому Розі барбер Єгор Лапін. Про трагічну звістку повідомив його Борис.

Мені дуже важко це писати. Ми втратили Єгора. Топовий барбер, який збудував дуже міцну команду, випустив і навчив багато людей перукарській справі. Окрім барберінгу мав дуже багато планів на майбутнє. І незаперечно зробив великий внесок в розвиток барберінгу Кривбаса вцілому, – написав Борис.

За даними ЗМІ, Єгор трагічно загинув 25 травня. Раніше повідомлялося про чоловіка, який впав з велосипеда і зірвався з висоти під час прогулянки на гранітному кар’єрі у Покровському районі. Невідомий сильно травмував голову. Постраждалому викликали “швидку” відпочивальники. Кілька днів за життя криворіжця боролися медики, але врятувати його не вдалося.

Кілька днів лікарі та поліція шукали рідних загиблого. Потім з’ясувалося, що постраждалим велосипедистом був 29-річний Єгор.

Про дату церемонії прощання обіцяють повідомити пізніше.

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