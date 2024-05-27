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  • Поїхав до знайомих: у Дніпропетровській області розшукують зниклого 43-річного чоловіка

Поїхав до знайомих: у Дніпропетровській області розшукують зниклого 43-річного чоловіка

Сьогодні 18:47
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У Дніпропетровській області шукають зниклого чоловіка.

Новости Днепра про Поїхав до знайомих: у Дніпропетровській області розшукують зниклого 43-річного чоловіка

26 травня у селі Вербки зник 43-річний Віталій Квашенко. У той день чоловік поїхав до знайомих у Павлоград та зник, повідомили у поліції. Про зникнення чоловіка повідомила його дружина. У зв’язку з цим його оголосили в розшук.

Прикмети:

  • зріст близько 170 сантиметрів, повної статури, світло-русяве волосся, очі голубі.

Був одягнений в день зникнення:

  • сині спортивні штани, чорна куртка, чорно-білі кросівки, при собі був чорний рюкзак.

Будь-яку інформацію, яка допоможе розшукати чоловіка, повідомте за номером (066) 345-58-97 або на лінію 102

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Новости Днепра про Поїхав до знайомих: у Дніпропетровській області розшукують зниклого 43-річного чоловікаУкраїнська

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