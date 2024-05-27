Поїхав до знайомих: у Дніпропетровській області розшукують зниклого 43-річного чоловіка

26 травня у селі Вербки зник 43-річний Віталій Квашенко. У той день чоловік поїхав до знайомих у Павлоград та зник, повідомили у поліції. Про зникнення чоловіка повідомила його дружина. У зв’язку з цим його оголосили в розшук.
Прикмети:
Був одягнений в день зникнення:
Будь-яку інформацію, яка допоможе розшукати чоловіка, повідомте за номером (066) 345-58-97 або на лінію 102
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