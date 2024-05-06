Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Перемозі посеред дороги лежить закривавлений чоловік

Сьогодні 18:39
просмотров

На проспекті героїв у Дніпрі чоловік лежить у крові посеред дороги та не може піднятися на ноги.

За попередньою інформацією, між двома чоловіками сталася бійка. На відео, яке виклали в мережу, можна побачити, що біля закривавленого чоловіка знаходяться ще двоє людей. Яке відношення вони мають до інциденту, невідомо.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі посеред дороги лежить закривавлений чоловік

Кадр з відео Telegram-каналу.

Речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила, що подія зафіксована та наразі на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Також читайте:
У передмісті Дніпра нетвереза жінка посадила дитину за кермо квадроциклу: відео
Хтось не так скористався туалетом: на Дніпропетровщині на турбазі влаштували стрілянину
У Кривому Розі неповнолітні відгамселили однолітка: заливали балончиком та били ногами

 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі посеред дороги лежить закривавлений чоловікУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі посеред дороги лежить закривавлений чоловікРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вимагав 600 доларів щомісяця: на Дніпропетровщині затримали поліцейського-хабарника
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:02
    Вимагав 600 доларів щомісяця: на Дніпропетровщині затримали поліцейського-хабарника

    Дніпропетровська міська прокуратора повідомила про підозру у хабарі правоохоронцю.

    У передмісті Дніпра нетвереза жінка посадила дитину за кермо квадроциклу: відео
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:15
    У передмісті Дніпра нетвереза жінка посадила дитину за кермо квадроциклу: відео

    У Telegram-каналах Дніпра шириться відео, на якому видно, як жінка…

    Пішла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 74-річну жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:08
    Пішла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 74-річну жінку

    Важлива будь-яка інформація!

    У Дніпрі невідомі розбили вікно трамвая №12: пасажири були всередині, коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:21
    У Дніпрі невідомі розбили вікно трамвая №12: пасажири були всередині, коментар поліції

    Інцидент стався на вулиці Вартових Неба (раніше - вулиця Бородинська).

    Наверх