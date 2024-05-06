У Дніпрі на Перемозі посеред дороги лежить закривавлений чоловік

На проспекті героїв у Дніпрі чоловік лежить у крові посеред дороги та не може піднятися на ноги.

За попередньою інформацією, між двома чоловіками сталася бійка. На відео, яке виклали в мережу, можна побачити, що біля закривавленого чоловіка знаходяться ще двоє людей. Яке відношення вони мають до інциденту, невідомо.

Речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник повідомила, що подія зафіксована та наразі на місце виїхала слідчо-оперативна група.

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