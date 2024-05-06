В Днепре на Победе посреди дороги лежит окровавленный мужчина

По предварительной информации, между двумя мужчинами произошла потасовка. На видео, которое выложили в сеть, можно увидеть, что у окровавленного мужчины находятся еще два человека. Какое отношение они имеют к инциденту, неизвестно.
Представитель Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила, что происшествие зафиксировано и на место выехала следственно-оперативная группа.
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