В Днепре на Победе посреди дороги лежит окровавленный мужчина

На проспекте героев в Днепре мужчина лежит в крови посреди дороги и не может подняться на ноги.

По предварительной информации, между двумя мужчинами произошла потасовка. На видео, которое выложили в сеть, можно увидеть, что у окровавленного мужчины находятся еще два человека. Какое отношение они имеют к инциденту, неизвестно.

Представитель Днепровского районного управления полиции Алина Стадник сообщила, что происшествие зафиксировано и на место выехала следственно-оперативная группа.

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