Як вакцинувати дитину у Дніпрі і як діяти, якщо пропустили щеплення БЦЖ

Важливо: в Україні Національний календар профілактичних щеплень передбачає безоплатну вакцинацію проти 10 захворювань: туберкульозу, гепатиту В, кору, епідемічного паротиту (свинки), краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та хіб-інфекції.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали мешканцям Дніпра, чому важливо вакцинувати дітей і як діяти, якщо пропустили щеплення БЦЖ проти туберкульозу.

Щеплення БЦЖ роблять у пологовому будинку — на 3-5 добу життя дитини. Якщо ж щеплення було пропущене — його все одно необхідно зробити, хоча й пізніше.

Туберкульоз у маленьких дітей зрідка вражає лише легені. Шкідливого впливу зазнають й інші внутрішні органи, лімфатична система, кістки і навіть оболонки мозку. Імунна система дитини не в змозі впоратися зі збудником туберкульозу. Власне, імунна система дорослих теж часто не може цього зробити, адже туберкульозна паличка, потрапивши в клітини імунної системи, прекрасно там почувається, розмножується та поширюється організмом. Аби її знищити, потрібна дуже організована імунна відповідь. Навіть невеликої кількості мікобактерій може бути достатньо, аби спричинити хворобу. Саме тому дітей важливо вакцинувати проти туберкульозу — ефективний захист триває щонайменше п’ять років, – зазначили у МОЗ.

Якщо ви пропустили щеплення – де його можна зробити у Дніпрі?

Варто звернутись до сімейного лікаря чи педіатра — записатися можна через систему e-Health чи сайт “Лікарі 24/7”. Нагадаємо, до педіатра можна потрапити на безоплатну консультацію без направлення.

Спеціаліст допоможе вам скласти індивідуальний графік щеплень. У разі переїзду в інше місто чи область потрібно звернутися до найближчої амбулаторії та разом з новим лікарем перевірити «вакцинальний статус» дитини і скласти графік необхідних оглядів та щеплень, які були пропущені, – додали у МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканцям Дніпра нагадали, кому і коли робити щеплення проти поліомієліту: ліків від нього не існує.

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