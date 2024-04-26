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У Дніпрі та області відчутно зростають ціни на пальне й це тільки початок

Сьогодні 14:42
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У Дніпрі та області почали зростати ціни на бензин.

Новости Днепра про У Дніпрі та області відчутно зростають ціни на пальне й це тільки початок

На АЗС України зафіксували найвищу ціну на бензин А-95 за останній час. 26 квітня заправки продають його в середньому по 55,09 грн/л, що на 1,32 грн вище, ніж на початку місяця. 

Згідно зі статистикою порталу, який моніторить ціни на бензин у Дніпропетровській області, тільки за цей тиждень пальне здорожчало в середньому на 20-40 копійок.
 
Найвище стрибнули ціни на бензин А-92. Не відстає також преміум А-95+.

Новости Днепра про У Дніпрі та області відчутно зростають ціни на пальне й це тільки початок

Загалом на місяць пальне в середньому здорожчало на 1 гривню. Причому стрибають ціни на всі марки бензину та дизпалива.

Новости Днепра про У Дніпрі та області відчутно зростають ціни на пальне й це тільки початок

Які ціни на бензин у Дніпропетровській області 26 квітня?

Середня ціна бензину А-95 у Дніпропетровській області 56 гривень. Однак подекуди ціни досягають майже 59 гривень.

Новости Днепра про У Дніпрі та області відчутно зростають ціни на пальне й це тільки початок

Якими будуть ціни далі?

Нинішній стрибок пов’язують зі здорожчанням долара. Нещодавно НБУ підвищив курс, через що долар США піднявся, додавши 19,86 коп., і наразі його вартість складає 39,6702 грн. за 1 долар.

До кінця серпня вартість бензину і дизелю може сягнути 60 гривень, зазначають експерти. Однак це відбудеться лише за умови зростання вартості нафти до 100 доларів/барель. А вона поки що коштує набагато нижче. 

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Новости Днепра про У Дніпрі та області відчутно зростають ціни на пальне й це тільки початокУкраїнська

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