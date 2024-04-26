У Дніпрі та області відчутно зростають ціни на пальне й це тільки початок

На АЗС України зафіксували найвищу ціну на бензин А-95 за останній час. 26 квітня заправки продають його в середньому по 55,09 грн/л, що на 1,32 грн вище, ніж на початку місяця.
Загалом на місяць пальне в середньому здорожчало на 1 гривню. Причому стрибають ціни на всі марки бензину та дизпалива.
Середня ціна бензину А-95 у Дніпропетровській області 56 гривень. Однак подекуди ціни досягають майже 59 гривень.
Нинішній стрибок пов’язують зі здорожчанням долара. Нещодавно НБУ підвищив курс, через що долар США піднявся, додавши 19,86 коп., і наразі його вартість складає 39,6702 грн. за 1 долар.
До кінця серпня вартість бензину і дизелю може сягнути 60 гривень, зазначають експерти. Однак це відбудеться лише за умови зростання вартості нафти до 100 доларів/барель. А вона поки що коштує набагато нижче.
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