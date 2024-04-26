У Дніпрі та області відчутно зростають ціни на пальне й це тільки початок

У Дніпрі та області почали зростати ціни на бензин.

На АЗС України зафіксували найвищу ціну на бензин А-95 за останній час. 26 квітня заправки продають його в середньому по 55,09 грн/л, що на 1,32 грн вище, ніж на початку місяця.

Згідно зі статистикою порталу, який моніторить ціни на бензин у Дніпропетровській області, тільки за цей тиждень пальне здорожчало в середньому на 20-40 копійок.

Найвище стрибнули ціни на бензин А-92. Не відстає також преміум А-95+.

Загалом на місяць пальне в середньому здорожчало на 1 гривню. Причому стрибають ціни на всі марки бензину та дизпалива.

Які ціни на бензин у Дніпропетровській області 26 квітня?

Середня ціна бензину А-95 у Дніпропетровській області 56 гривень. Однак подекуди ціни досягають майже 59 гривень.

Якими будуть ціни далі?

Нинішній стрибок пов’язують зі здорожчанням долара. Нещодавно НБУ підвищив курс, через що долар США піднявся, додавши 19,86 коп., і наразі його вартість складає 39,6702 грн. за 1 долар.

До кінця серпня вартість бензину і дизелю може сягнути 60 гривень, зазначають експерти. Однак це відбудеться лише за умови зростання вартості нафти до 100 доларів/барель. А вона поки що коштує набагато нижче.

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