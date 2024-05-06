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12-річний підривник: У Дніпрі дитина “замінувала” будинок

Сьогодні 19:28
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У неділю, 5 травня, близько 17:45 жінці подзвонив чоловік та повідомив, що її будинок на вулиці Токарній у Дніпрі замінований.

“Тікайте, якщо є змога” – такими були останні слова перед тим, як він поклав слухавку. 

Після приїзду поліцейських та вибухотехніків на місце подій жодних вибухових або небезпечних для життя пристроїв не було знайдено. Згодом поліцейські встановили особу “підривника”, яким виявився 12-річний житель Чернівецької області.

Про це повідомляє dp.informator.ua

За інформацією поліції, матері хлопця було складено адміністративний протокол за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме про невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Нагадуємо, що стаття тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

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