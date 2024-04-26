«Скоро уже будет Пасха»: сравнение цен на яйца в супермаркетах Днепра

Уже скоро мы будем отмечать Пасху - в этом году праздник будет 5 мая.

Журналисты dnepr.info решили сравнить цены на яйца в супермаркетах Днепра. Отметим, еще недавно цены били все рекорды — за «десяток» просили 60-70 грн.

Какова же ситуация сейчас?

Если покупать в «Сильпо», то за одно яйцо придется заплатить 2,39 грн (то есть за 10 штук — 23,9 грн).

Если покупать уже в упаковке 10 яиц — то стоимость колеблется от 34,29 до 49,99.

В «АТБ» цена на одно яйцо также составляет 2,39 грн.

За «пофасованный десяток» просят от 34,80 до 40,40 грн.

В «Варусе» поштучно одно яйцо продают за 2,99 грн.

Если брать «десяток», то цены следующие: от 33,90 до 62,90 грн.

Лайфхак — как красить яйца в луковой шелухе!

Возьмите с литровую банку луковой шелухи, бросьте в холодную воду и доведите до кипения. Как только вода закипела, выключите огонь, закройте крышкой и оставьте настаиваться 30 минут. В холодный отвар положите сырые яйца, обложите их со всех сторон шелухой и проварите 10 минут. Все, пасхальные яйца готовы!

Отметим, с помощью все той же луковой шелухи можно создать разнообразные орнаменты. Возьмите веточку петрушки, укропа, листочек клена или липы, небольшие цветочки. Приложите их к яйцу и положите все вместе в капроновый чулок. Крепко завяжите, чтобы листочки не двигались! Варите в воде с луковой шелухой около 5-7 минут. Выключите плиту и оставьте яйца в подкрашенной воде на 15 минут. Затем достаньте, дайте пасхальным яйцам остыть, аккуратно разрежьте носочки и снимите листочки. Готово!

Напомним, ранее мы писали, сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих.

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