«Скоро уже будет Пасха»: сравнение цен на яйца в супермаркетах Днепра

Журналисты dnepr.info решили сравнить цены на яйца в супермаркетах Днепра. Отметим, еще недавно цены били все рекорды — за «десяток» просили 60-70 грн.
Если покупать в «Сильпо», то за одно яйцо придется заплатить 2,39 грн (то есть за 10 штук — 23,9 грн).
Если покупать уже в упаковке 10 яиц — то стоимость колеблется от 34,29 до 49,99.
В «АТБ» цена на одно яйцо также составляет 2,39 грн.
За «пофасованный десяток» просят от 34,80 до 40,40 грн.
В «Варусе» поштучно одно яйцо продают за 2,99 грн.
Если брать «десяток», то цены следующие: от 33,90 до 62,90 грн.
Возьмите с литровую банку луковой шелухи, бросьте в холодную воду и доведите до кипения. Как только вода закипела, выключите огонь, закройте крышкой и оставьте настаиваться 30 минут. В холодный отвар положите сырые яйца, обложите их со всех сторон шелухой и проварите 10 минут. Все, пасхальные яйца готовы!
Отметим, с помощью все той же луковой шелухи можно создать разнообразные орнаменты. Возьмите веточку петрушки, укропа, листочек клена или липы, небольшие цветочки. Приложите их к яйцу и положите все вместе в капроновый чулок. Крепко завяжите, чтобы листочки не двигались! Варите в воде с луковой шелухой около 5-7 минут. Выключите плиту и оставьте яйца в подкрашенной воде на 15 минут. Затем достаньте, дайте пасхальным яйцам остыть, аккуратно разрежьте носочки и снимите листочки. Готово!
Напомним, ранее мы писали, сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих.
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Александра Лучка
Автор:
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