На Дніпропетровщині буйно квітує “ліана”: фото та відео

Мешканці Кривого Рогу хизуються у мережі: в їхньому місті буйно квітує “ліана”. Це – ґліцинія (її ще називають вістерія) – ліаноподібна дерев’яниста рослина.
Фото та відео у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя” опублікувала Вікторія Тротнер.
Цвітіння ґліцинії в Кривому Розі. Дачі на Карачунах, – йдеться у підписі.
Зазначимо, ґліцинії мають гарний цвіт довжиною 10-18 см, переважно бузкового, рожевого або білого кольорів. Цвітіння починається навесні у країнах Європи та Азії і наприкінці літа у США. Ґліцинії в цілому є великими дерев’янистими листопадними ліанами. Ці рослини широко використовуються в декоративному садівництві по всьому світі. Більшість сортів морозостійкі до -20°С, деякі витримують до -35°С.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі запрацювали перші фонтани: де саме (ВІДЕО).
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