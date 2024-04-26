Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині буйно квітує “ліана”: фото та відео

Сьогодні 12:55
просмотров

Це - ґліцинія.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині буйно квітує

Мешканці Кривого Рогу хизуються у мережі: в їхньому місті буйно квітує “ліана”. Це – ґліцинія (її ще називають вістерія) – ліаноподібна дерев’яниста рослина.

Фото та відео у ФБ-спільноті “Природа Криворіжжя” опублікувала Вікторія Тротнер.

Цвітіння ґліцинії в Кривому Розі. Дачі на Карачунах, – йдеться у підписі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині буйно квітує

Зазначимо, ґліцинії мають гарний цвіт довжиною 10-18 см, переважно бузкового, рожевого або білого кольорів. Цвітіння починається навесні у країнах Європи та Азії і наприкінці літа у США. Ґліцинії в цілому є великими дерев’янистими листопадними ліанами. Ці рослини широко використовуються в декоративному садівництві по всьому світі. Більшість сортів морозостійкі до -20°С, деякі витримують до -35°С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі запрацювали перші фонтани: де саме (ВІДЕО).

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині буйно квітує Українська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Артобстріл Нікополя: постраждав 9-річний хлопчик
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:22
    Артобстріл Нікополя: постраждав 9-річний хлопчик

    Дитина в стані середньої тяжкості.

    Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні збиратимуть кошти для відбудови гімназії на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:47
    Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні збиратимуть кошти для відбудови гімназії на Дніпропетровщині

    Представниці України на Євробаченні вже відправилися до шведського Мальме, де…

    У Дніпрі запрацювали перші фонтани: де саме (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:39
    У Дніпрі запрацювали перші фонтани: де саме (ВІДЕО)

    Дорослі та діти вже фотографуються біля них!

    Спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби

    Вітаємо спортсменів!

    Наверх