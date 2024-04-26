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  • “Застрягла в текстурах”: у Павлограді вантажівка заповнена вугіллям пішла під землю

“Застрягла в текстурах”: у Павлограді вантажівка заповнена вугіллям пішла під землю

Сьогодні 12:42
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У Павлограді на Дніпропетровщині вантажівка пішла під землю.

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У Павлограді вантажівка провалилася під землю. Це сталося на розі вулиці Полтавської та Ганни Світличної. Відразу за поворотом навантажена вугіллям машина опинилася в глибокій ямі, яка раптово утворилася посеред дороги.

Водій не постраждав, а ось вантажівку доведеться рятувати із пастки. У місцевих пабліках жартують, що машина “застрягла в текстурах”. 

Провалля, яке утворилося на дорозі пояснюють тим, що вантажівка була “перевантажена”, тому дорога нібито не витримала ваги автомобіля. Втім павлоградці кажуть, що тут днями проводили ремонтні роботи комунальники місцевого водоканалу. Саме це могло стати причиною пригоди на дорозі.

За словами місцевих, це не перший подібний курйоз на цій вулиці. Кілька років тому пішов під землю причеп фури. Тоді причиною провалля стала вода під дорогою, яка натекла через прорив труби, і яку не відкачали перед тим, як відновити дорожнє покриття. 

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