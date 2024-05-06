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Жителя Дніпропетровщини судитимуть за розбещення 7-річної падчерки

Сьогодні 20:47
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Чоловік, який розбещував свою падчерку, піде під суд.

Новости Днепра про Жителя Дніпропетровщини судитимуть за розбещення 7-річної падчерки

Жителя Дніпропетровщини судитимуть за розбещення малолітньої падчерки. До суду скерували обвинувальний акт (частина 2 статті 156 Кримінального кодексу України).

Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.

Слідством встановлено, що обвинувачений упродовж семи років розбещував малолітню падчерку, користуючись безпорадним станом дівчинки, коли дружини не було вдома. На момент початку протиправних дій дитині було 7 років.

Дівчинка розповіла про це психологу, яка і повідомила рідного батька. Чоловік викликав поліцію. Нині дитина перебуває у батька.

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Новости Днепра про Жителя Дніпропетровщини судитимуть за розбещення 7-річної падчеркиУкраїнська

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