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  • Жителя Днепропетровщины будут судить мужчину, который 7 лет развращал свою падчерицу

Жителя Днепропетровщины будут судить мужчину, который 7 лет развращал свою падчерицу

Сегодня 20:47
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Человек, который развращал свою падчерицу, пойдет под суд.

Новости Днепра про Жителя Днепропетровщины будут судить мужчину, который 7 лет развращал свою падчерицу

Жителя Днепропетровщины будут судить за развращение малолетней падчерицы. В суд направили обвинительный акт (часть 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины).

Об этом говорится на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

Следствием установлено, что обвиняемый на протяжении семи лет развращал малолетнюю падчерицу, пользуясь беспомощным состоянием девочки, когда жены не было дома. К моменту начала противоправных действий ребенку было 7 лет.

Девочка рассказала об этом психологу, который и сообщил родному отцу. Мужчина вызвал полицию. В настоящее время ребенок находится у отца.

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