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Артобстріл Нікополя: постраждав 9-річний хлопчик

Сьогодні 12:22
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Дитина в стані середньої тяжкості.

Новости Днепра про Артобстріл Нікополя: постраждав 9-річний хлопчик

Сьогодні ворог атакував Нікополь з артилерії. Під час артобстрілу постраждав 9-річний хлопчик та чоловік 42 років.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, дитина в стані середньої тяжкості.

Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома, – написав Сергій Лисак.

У місті пошкоджені 4 п’ятиповерхівки та газогін. Інформація уточнюється.

Новости Днепра про Артобстріл Нікополя: постраждав 9-річний хлопчик

Новости Днепра про Артобстріл Нікополя: постраждав 9-річний хлопчик

Новости Днепра про Артобстріл Нікополя: постраждав 9-річний хлопчик

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Новости Днепра про Артобстріл Нікополя: постраждав 9-річний хлопчикУкраїнська

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