Артобстріл Нікополя: постраждав 9-річний хлопчик

Сьогодні ворог атакував Нікополь з артилерії. Під час артобстрілу постраждав 9-річний хлопчик та чоловік 42 років.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, дитина в стані середньої тяжкості.
Лікарі надали необхідну меддопомогу. Оговтуватися буде вдома, – написав Сергій Лисак.
У місті пошкоджені 4 п’ятиповерхівки та газогін. Інформація уточнюється.
Читайте також:
Автор:
Це - ґліцинія.
Представниці України на Євробаченні вже відправилися до шведського Мальме, де…
Вітаємо спортсменів!
Її врятували надзвичайники!