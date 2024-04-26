Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі та Нацполіції.
Як з’ясували правоохоронці, мешканець Київської області використавши підроблені документи, зареєстрував право власності на землю нібито для ведення сільського господарства.
Це сталося ще у червні 2019 року. Саме тоді підозрюваний незаконно заволодів земельною ділянкою на узбережжі Блакитного озера у Петриківському районі.
Згодом, аби легалізувати майно, чоловік продав земельну ділянку площею 2,3 Га. Збитки, які підозрюваний завдав державі, за попередніми підрахунками склали 1,8 млн гривень.
18 квітня у підозрюваного провели обшуки, під час яких вилучили чорнові документи, мобільні телефони, 1 700 доларів США, ключі від автомобіля та сам транспортний засіб.
Чоловіку оголошено про підозру за статтями:
Наразі підозрюваний під вартою.
На три земельні ділянки, які були у власності чоловіка, наклали арешт. Землі заборонено будь-яким чином відчужувати чи продавати, а також вести на цих територіях будь-які роботи – здійснювати будівництво будівель, споруд та будь-яких огороджень.
Крім цього, не можна перешкоджати загальному водокористуванню водоймою “Голубе озеро”, що межує з земельною ділянкою.
Правоохоронці шукають решту причетних до схеми.
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