Прокуратура з’ясувала, хто захопив землі на узбережжі Блакитного озера на Дніпропетровщині - Днепр Инфо
Прокуратура з’ясувала, хто захопив землі на узбережжі Блакитного озера на Дніпропетровщині
просмотров
Сегодня 16:25

Затримали чоловіка, якого підозрюють у захопленні земель біля Блакитних озер.

Новости Днепра про Прокуратура з'ясувала, хто захопив землі на узбережжі Блакитного озера на Дніпропетровщині

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі та Нацполіції. 

Як з’ясували правоохоронці, мешканець Київської області використавши підроблені документи, зареєстрував право власності на землю нібито для ведення сільського господарства.

Це сталося ще у червні 2019 року. Саме тоді підозрюваний незаконно заволодів земельною ділянкою на узбережжі Блакитного озера у Петриківському районі.

Новости Днепра про Прокуратура з'ясувала, хто захопив землі на узбережжі Блакитного озера на Дніпропетровщині

Згодом, аби легалізувати майно, чоловік продав земельну ділянку площею 2,3 Га. Збитки, які підозрюваний завдав державі, за попередніми підрахунками склали 1,8 млн гривень.

Новости Днепра про Прокуратура з'ясувала, хто захопив землі на узбережжі Блакитного озера на Дніпропетровщині

18 квітня у підозрюваного провели обшуки, під час яких вилучили чорнові документи, мобільні телефони, 1 700 доларів США, ключі від автомобіля та сам транспортний засіб.

Чоловіку оголошено про підозру за статтями:

  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 28
  • ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)
  • ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України 

Наразі підозрюваний під вартою.

На три земельні ділянки, які були у власності чоловіка, наклали арешт. Землі заборонено будь-яким чином відчужувати чи продавати, а також вести на цих територіях будь-які роботи – здійснювати будівництво будівель, споруд та будь-яких огороджень.

Крім цього, не можна перешкоджати загальному водокористуванню водоймою “Голубе озеро”, що межує з земельною ділянкою.

Правоохоронці шукають решту причетних до схеми.

Читайте також:

Новости Днепра про Прокуратура з'ясувала, хто захопив землі на узбережжі Блакитного озера на ДніпропетровщиніУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    “Скоро вже буде Пасха”: порівняння цін на яйця у супермаркетах Дніпра
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:27
    “Скоро вже буде Пасха”: порівняння цін на яйця у супермаркетах Дніпра

    Уже скоро ми будемо відзначати Великдень - цього року свято…

    На Дніпропетровщині буйно квітує “ліана”: фото та відео
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:55
    На Дніпропетровщині буйно квітує “ліана”: фото та відео

    Це - ґліцинія.

    Артобстріл Нікополя: постраждав 9-річний хлопчик
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:22
    Артобстріл Нікополя: постраждав 9-річний хлопчик

    Дитина в стані середньої тяжкості.

    Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні збиратимуть кошти для відбудови гімназії на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сегодня 11:47
    Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні збиратимуть кошти для відбудови гімназії на Дніпропетровщині

    Представниці України на Євробаченні вже відправилися до шведського Мальме, де…