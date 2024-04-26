18 квітня у підозрюваного провели обшуки, під час яких вилучили чорнові документи, мобільні телефони, 1 700 доларів США, ключі від автомобіля та сам транспортний засіб.

Чоловіку оголошено про підозру за статтями:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 28

ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів)

ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України

Наразі підозрюваний під вартою.

На три земельні ділянки, які були у власності чоловіка, наклали арешт. Землі заборонено будь-яким чином відчужувати чи продавати, а також вести на цих територіях будь-які роботи – здійснювати будівництво будівель, споруд та будь-яких огороджень.

Крім цього, не можна перешкоджати загальному водокористуванню водоймою “Голубе озеро”, що межує з земельною ділянкою.

Правоохоронці шукають решту причетних до схеми.