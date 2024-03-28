Пенсионный фонд Украины попал в «скандал» из-за ягодиц: их неординарно поддержала Укрпочта (ФОТО)

Сегодня ночью на официальном Telegram-канале Пенсионного фонда появилось очень странное сообщение — неизвестные опубликовали фото ягодиц. Сообщение быстро удалили, но пользователи успели сделать скриншоты, позже эту оказию распространили другие Telegram-каналы.
Утром в Пенсионном фонде прокомментировали это сообщение. Там отметили, что «это была попытка дискредитировать работу ПФ через канал в Telegram».
Попытку вряд ли можно назвать удачной, по крайней мере деятельность Пенсионного фонда заслуживает более креативного подхода. Просим не искать в сообщении, которое распространяется представителями отдельных медиа, скрытых смыслов. Фонд в установленном порядке финансирует пенсионные и страховые выплаты, жилищные субсидии и льготы. Сегодня Telegram не самый надежный канал информирования, но многие пользователи получают информацию именно из этого источника, — говорится в сообщении.
Укрпочта неординарно поддержала ПФ. Представители компании опубликовали на своей странице в соцсети фото ног в черных колготках.
Не такими мы представляли наши утра, но … Пенсионный фонд, не расстраивайтесь! Поддержка — наше все, — говорится в подписи под снимком.
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