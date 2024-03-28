Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Пенсионный фонд Украины попал в «скандал» из-за ягодиц: их неординарно поддержала Укрпочта (ФОТО)

Пенсионный фонд Украины попал в «скандал» из-за ягодиц: их неординарно поддержала Укрпочта (ФОТО)

Сегодня 13:37
просмотров

В ПФ также прокомментировали этот "скандал".

Новости Днепра про Пенсионный фонд Украины попал в

Сегодня ночью на официальном Telegram-канале Пенсионного фонда появилось очень странное сообщение — неизвестные опубликовали фото ягодиц. Сообщение быстро удалили, но пользователи успели сделать скриншоты, позже эту оказию распространили другие Telegram-каналы.

Новости Днепра про Пенсионный фонд Украины попал в

Утром в Пенсионном фонде прокомментировали это сообщение. Там отметили, что «это была попытка дискредитировать работу ПФ через канал в Telegram».

Попытку вряд ли можно назвать удачной, по крайней мере деятельность Пенсионного фонда заслуживает более креативного подхода. Просим не искать в сообщении, которое распространяется представителями отдельных медиа, скрытых смыслов. Фонд в установленном порядке финансирует пенсионные и страховые выплаты, жилищные субсидии и льготы. Сегодня Telegram не самый надежный канал информирования, но многие пользователи получают информацию именно из этого источника, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Пенсионный фонд Украины попал в

Укрпочта неординарно поддержала ПФ. Представители компании опубликовали на своей странице в соцсети фото ног в черных колготках.

Не такими мы представляли наши утра, но … Пенсионный фонд, не расстраивайтесь! Поддержка — наше все, — говорится в подписи под снимком.

Новости Днепра про Пенсионный фонд Украины попал в

Читайте также:

Новости Днепра про Пенсионный фонд Украины попал в Українська Новости Днепра про Пенсионный фонд Украины попал в Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Силы обороны Украины поразили два российских десантных корабля «Ямал» и «Азов»
    Новости Украины
    24.03.2024 10:46
    Силы обороны Украины поразили два российских десантных корабля «Ямал» и «Азов»

    Силы обороны Украины поразили два десантных корабля в Крыму.

    Жители Днепра уже могут найти образовательные документы в «Дії»: какие именно
    Новости Днепра
    22.03.2024 12:39
    Жители Днепра уже могут найти образовательные документы в «Дії»: какие именно

    С сегодняшнего дня в "Дії" появились образовательные документы.

    Враг атаковал ракетами ДнепроГЭС в Запорожье: на станции — пожар
    Новости Украины
    22.03.2024 08:06
    Враг атаковал ракетами ДнепроГЭС в Запорожье: на станции — пожар

    Сегодня утром враг массированно атаковал Украину. Под ударом оказались многочисленные…

    За «услугу» от 500 до 3000$: в Украине действовали поджигатели, которые на заказ сжигали жилье граждан по всей стране
    Новости Украины
    20.03.2024 10:00
    За «услугу» от 500 до 3000$: в Украине действовали поджигатели, которые на заказ сжигали жилье граждан по всей стране

    Злоумышленники успели повредить четыре квартиры и пять домов в Черниговской,…

    Последние новости

    В Днепре и области на 29 марта объявили желтый уровень опасности: берегите себя
    В Днепре и области на 29 марта объявили желтый уровень опасности: берегите себя

    На Днепропетровщину надвигается непогода!

    Сегодня 15:35
    6
    просмотров
    Какая улица исчезла в Днепре в результате наводнения: от двух кварталов остался один дом (ФОТО)
    Какая улица исчезла в Днепре в результате наводнения: от двух кварталов остался один дом (ФОТО)

    Самой короткой улицей в Днепре является улица Резничная. Сегодня в ее «составе» всего один дом. Но еще 50 лет назад это была полноценная улица с частными и многоквартирными домами.

    Сегодня 15:12
    4
    просмотров
    Стрельба в Самарском районе Днепра: есть пострадавшие, что говорят в полиции
    Стрельба в Самарском районе Днепра: есть пострадавшие, что говорят в полиции

    Вчера, 27 марта, на спецлинию "102" сообщили о стрельбе в Самарском районе Днепра. На место оперативно прибыли патрульные.

    Сегодня 14:27
    3
    просмотров
    Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)
    Современная техника и советский ремонт: как выглядит квартиры в аренду в центре Днепра (ФОТО)

    Согласно данным портала аренды жилья, город Днепр входит в ТОП-3 украинских городов, где самая дорогая арендная плата в стране. На первом месте Киев, на втором Львовская область и Днепропетровщина вместе с областным центом. Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в…

    Сегодня 13:39
    2
    просмотров
    Жители Кривого Рога поили всю Украину нелегальным алкоголем
    Жители Кривого Рога поили всю Украину нелегальным алкоголем

    В Кривом Роге на Днепропетровщине разоблачили дельцов, торговавших безакцизным алкоголем по всей Украине.

    Сегодня 12:27
    3
    просмотров
    В Днепре проводят бесплатные экскурсии, где можно узнать малоизвестные факты о городе: как записаться
    В Днепре проводят бесплатные экскурсии, где можно узнать малоизвестные факты о городе: как записаться

    Бесплатные экскурсии в Днепре проходят каждую неделю!

    Сегодня 12:22
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области массово просыпаются змеи
    В Днепропетровской области массово просыпаются змеи

    С наступлением тепла начали просыпаться змеи.

    Сегодня 11:49
    2
    просмотров
    В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды
    В Днепре в ботсад ДНУ в апреле будут пускать на выходных дважды

    Ботсад ДНУ анонсировал рабочие субботы.

    Сегодня 11:00
    2
    просмотров
    Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ
    Следил за ТЭС и военным госпиталем: в Днепре работал шпион ФСБ

    В Днепре разоблачили шпиона, пытавшегося навести ракеты и ТЭС и военный госпиталь.

    Сегодня 10:26
    6
    просмотров
    Жителей Днепра и области предупреждают об опасном метеоявлении: будет сбивать с ног
    Жителей Днепра и области предупреждают об опасном метеоявлении: будет сбивать с ног

    Будьте осторожны!

    Сегодня 07:00
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх